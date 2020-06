El pasito de Michael Jackson

En mi época de estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas viví los inicios de los famosos Bee Gees y la película de Fiebre de Sábado por la Noche, protagonizada por John Travolta. Hubo varios artistas que impusieron esta moda musical, pero sin duda que Michael Jackson ha sido inigualable, en muchos aspectos. Era el año 1981, yo estaba terminando mi tesis de licenciatura, cuando por primera vez vi el video de Michael Jackson en compañía de mi entonces novia Dulce, actualmente la dueña mis catorcenas y mis 90 días de aguinaldo. Lo más cercano a la moda de Michael que su servidor estuvo, fue cuando me fui a estudiar inglés a California por un periodo de seis largos meses. A los pocos días de que llegué a los alrededores de Hollywood, mi querida tía Judy –alguien que me ayudó mucho cuando me fui a estudiar posteriormente mi maestría y doctorado- me invitó a un sepelio de un tío lejano que acababa de fallecer. El meollo del asunto es que ese periodo representó la primera vez que mi mami (Doña Emma) dejaba salir a volar a su polluelo, solo y con su alma para “descubrir” el mundo. Esto ocasionó grandes trastornos que ya que (por ejemplo) realmente nunca había lavado ropa en mi vida, y mucho menos planchado, ni un simple pañuelo. Fue así que para vestirme “apropiadamente” para asistir a dicho acto fúnebre tuve que usar por primera vez una lavadora y secadora automática (de gas) lo que ocasionó que mis pantalones de pana (famosos en aquellos ayeres) redujeran dramáticamente sus dimensiones, al menos unos 10 centímetros.



Sí, mis pantalones, quedaron rabones (de brinca charcos) y, por lo tanto, mis calcetas blancas (también muy populares en ese tiempo) se hicieron más que evidentes para toda la gente que asistió. Tengo que aceptarlo, mi atuendo fue sustancialmente “taky” (de mal gusto) y coincidencialmente me parecía a Michael Jackson, pero sin bailar como él, entre otras significativas diferencias de fenotipo. En realidad, yo nunca fui fanático de el rey del Pop, aun cuando tengo que aceptar que soy “chochentero”, y también que algunas de sus rolas sí son (o eran) muy pegajosas, y en algunos casos de muy buena hechura.

Pero bueno, usted se preguntará amable lector, ¿y qué tiene que ver el gran Michael con la conservación ecológica? Lo que pasa es que, hoy me enteré que hoy se cumplieron 11 años de su muerte, y en esta mañana enpandemiada, antes de irme a trabajar a la UAEM estuve viendo algunos videos de Michael y definitivamente me volvió a impresionar su famoso pasito (“moon walk”) que ejecuta en la canción Billy Jean. La forma en que “camina”, cuando de hecho va para atrás, sigue causando un virtuoso y espectacular espejismo. Pero, por otro lado, si hacemos una analogía con el ambiente, lo único que hemos estado viendo en México, y especialmente en Morelos es que, en el tema ambiental, existe un ejército de “Michaels” que aparentan moverse hacia adelante, pero de hecho van hacia atrás, o por lo menos se quedan en donde mismo: sin avance.

Sería muy “Bad” que no recapacitáramos, ya que eventualmente podemos ser parte de un espeluznante “Thriller”. Debemos entender que la vida no es “Black or White”, también hay grises. Tenemos una gran oportunidad de “Heal the World”. Ojalá que ya finalmente se deje de imitar el “pasito” de Michael, se quiten el guante blanco, y ya no se siga perdiendo el tiempo aparentando hacer cosas sólo de manera virtual. Michael al menos ganó una buena cantidad de milloncitos de dólares, varios Grammy´s y muchos reconocimientos. Pero los “Michaels” del ambiente (gobierno y algunos ecologistas) lo único que originan es crear falsas expectativas carentes de resultados, y con mucho de por medio en juego: nada más y nada menos que nuestros valiosos recursos naturales. De no cambiar esta actitud, ni con todos los “golpes de pecho” ni con los cientos de veces que se pregona el famoso, llevado y traído “cambio climático”, vamos a evitar sufrir las graves consecuencias de la inoperante actuación en el escenario del ambiente. Dejemos el pasito de Michael sólo para el recuerdo, o para verlo en MTV, pero la crisis ambiental no puede seguir dependiendo de peligrosos espejismos.





