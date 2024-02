Diego Lapuente expone en Cuernavaca 'Recicla Dos'

El artista Diego Lapuente inauguró su exposición “Recicla Dos” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), una muestra pictórica en la que comparte con humor y mucho colorido las situaciones de la vida cotidiana y su dualidad.

“Me siento muy honrado de estar en este museo otra vez, realmente me siento como en casa, ya expuse hace algunos años y el hecho de tener un espacio aquí, me parece muy importante. agradezco mucho la oportunidad”, expresó Diego Lapuente.

En esta muestra, Diego Lapuente presenta diversas obras pictóricas realizadas en técnicas mixtas que se caracterizan por su intenso colorido, y la idea de plasmar a dos personajes iguales en cada cuadro.

“Lo más sobresaliente de mi obra es jugar con los dos personajes tratando de que sean idénticos, es decir, uno es el reflejo del otro, y esto tiene el propósito de reflexionar en el sentido de que todos tenemos otra personalidad, somos de alguna manera en privado, en público o con determinadas personas; y esto me parece una muy buena introspección de vida. Asimismo, el colorido es fundamental para hacer un juego en esta dualidad, que es muy significativa, y eso es lo que se puede ver en cada obra, un reflejo del otro en diferentes posturas, posiciones pero que de alguna manera se reflejan igual”.

Exposición "Recicla Dos" de Diego Lapuente. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

¿De qué trata la exposición?

Su obra es también una crítica amable, sarcástica e irónica de lo que suele pasar en la vida real, ya que en sus cuadros vemos personajes con los que nos podemos identificar fácilmente.

Mencionó que el colorido en tonalidades naranja, amarillo, verde, negro y rojo, que se puede ver en cada obra, hace referencia a los colores y contrastes de la vida misma. Y durante el recorrido por la exposición, habló sobre la obra “Mascarones” que es la única que se ve diferente a las demás.

“La pieza ‘Mascarones’ es una obra que se sale del tema porque son máscaras que pueden aparecer en cualquier momento de nuestras vidas cuando se trata de ocultar lo que en el fondo estamos proyectando”.

Y en la obra “Maraqueros” aborda la idea de recuperar figuras importantes que de alguna manera se están perdiendo, en este caso los juguetes tradicionales que quizás han perdido importancia ante todo lo electrónico.

“No digo que todo lo del pasado fue mejor, es un recuerdo nada más de lo que fue mi infancia y rescatar eso es muy importante en mi obra”.

Obra “Maraqueros” de Diego Lapuente. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Sobre su proceso creativo

Diego Lapuente comparte que, al momento de realizar una obra, no suele trabajar sobre un diseño, simplemente empieza en el lienzo en caos determinado del cual va surgiendo lo que quiere decir y a partir de eso va encontrando ciertas figuras

“En ese caos encuentro un pie, una mano, una cara y me sigo y no sé qué va a suceder, todo surge al momento por es un diálogo que tengo con la tela y me responde de alguna manera a lo que yo estoy buscando”.

Con una trayectoria de 40 años en las artes, Diego Lapuente ha destacado a nivel nacional e internacional especialmente por la calidad de su obra, y al plasmar en sus trazos, figuras y personajes, que brindan una perspectiva de la cotidianeidad y una crítica a la sociedad, siempre con un toque de humor irónico que invita al juego y a la reflexión.

“Considero que mi obra es muy amable de ver y fácil de convivir con ella. Invito al público a que la visite, ya que el espectador es quien termina de definir cada obra, porque él puede ver diferentes cosas a las que yo de alguna manera pretendía hacer”.

La exposición “Recicla Dos” permanecerá en el Mucic hasta principios de marzo, visítala de martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada libre.