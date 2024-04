Día Mundial del Teatro | Presentan la obra 'Débora' en Cuernavaca

Con una función especial de la obra de teatro "Débora" se culminó exitosamente la jornada por el Día Mundial del Teatro en el Foro Punto Cultural, en la que el público pudo disfrutar del talento y trabajo de directores, actores y productores morelenses, que han hecho de este arte su forma de vida y le ponen corazón a cada proyecto.

Del 27 al 31 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro; para cerrar la jornada, el público disfrutó de la puesta en escena "Débora" presentada por la Compañía 30+ bajo la dirección de Rodrigo Gardu.

"En 2020, escribí este proyecto para cine lo metimos a varias convocatorias, pero no pasó nada, y el año pasado, en el Foro me preguntaron si tenía alguna obra para presentar, y dije que no, porque siempre he trabajado más en cine, pero después pensé en adaptar este guion al teatro, y nos encantó el resultado, estoy muy agradecido con mis compañeros y equipo, por todo el apoyo", contó Rodrigo Gardu.

¿De qué trata 'Débora'?

Es la historia de una mujer de 55 años que queda viuda, y en pleno duelo descubre que su esposo le era infiel. Ella siempre ha sido una mujer muy conservadora, especialmente por el machismo del que siempre estuvo rodeada, primero a causa de su padre y después durante su vida con Harold, su esposo.

Débora queda totalmente sola, pues su hija Lilia ya ha hecho su vida y tiene su familia. Ante esto, su mejor amiga Claudia, busca la manera de sacarla de esa tristeza y de esa vida tan cotidiana.

Muy en contra de su voluntad, Claudia la lleva al nuevo club nocturno en la ciudad, donde Débora conoce a Abraham, un joven stripper que desde el primer momento llama su atención. A partir de ahí inicia un giro total en su vida, al redescubrir el amor y la pasión, con un muchacho mucho más joven que ella, aunque deba enfrentar a su hija y a Hugo, el mejor amigo de su esposo.

Débora es la protagonista de la obra con la que finaliza la jornada del Día Mundial del Teatro. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Quiénes conforman el elenco de esta obra?

En el rol protagónico de Débora esta la actriz Paty Rodríguez y como Abraham, Rodrigo Gardu. Además, de contar con la participación de Alejandra Covarrubias como Lilia; Raúl Castellanos como Hugo; Rosy Aquino como Claudia y Nikki Möe como Roxanne la bailarina del club y quién también fue directora de danza en la obra. En la producción, Atziri Möeller y en asistencia de dirección, Aljean Chincoya.

Entre los aplausos y buenos comentarios del público, Rodrigo Gardu y su equipo agradecieron al público por su apoyo que es fundamental. Y como invitada especial, la actriz Ingrid Montemayor, entregó los reconocimientos a los actores y actrices por su participación en la jornada del Día Mundial del Teatro.

Finalmente, los actores y actrices de "Débora" se tomaron fotos con los asistentes y agradecieron personalmente su asistencia, recibiendo también felicitaciones y halagos por su gran labor.