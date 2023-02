Cuestionario Proust: Polo Vega (Trillones)

Originario de la ciudad de Mexicali, Baja California, desde su adolescencia comenzó a experimentar con la guitarra y los teclados, formando primero parte del dueto Ella tiene Dos Androides, con el que editó un EP y un álbum entre 2009 y 2010. Posteriormente se enfocó en su propio proyecto personal conocido como Trillones, con el que ha incursionado en distintos estilos musicales y desde distintas perspectivas, siempre con una dosis importante de experimentación, editando hasta la fecha cuatro discos y varios sencillos.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La curiosidad que no mata al gato, sino que lo hace cada vez más conocedor de lo mucho que ignora.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Es una utopía, nos han vendido la idea de que la felicidad es algo a lo que debemos aspirar; prefiero centrar mi atención en la construcción de la paz interior. Pero si tengo que imaginarme una escena, es acurrucarme en la camita con ella y reírnos de alguna tontería.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Los momentos en que soy incongruente, esa disonancia entre lo que digo y lo que hago en varios momentos.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Alguien que elige abusar de otra persona consciente e intencionadamente.





¿Tu gran miedo?

Son muchos, uno importante es no lograr perfeccionar el bistec ranchero antes de morir, espero que la vida me dé tiempo y suficientes oportunidades para seguir ensayando.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

En este momento me siento tranquilo al estar contestando estas preguntas, también estoy algo cansado, son las 9:51 PM, tuve siete sesiones de terapia a distancia hoy, siento ese pulsar que se siente en el cerebro después de un esfuerzo mental que prolongas por horas. También siento una saturación semántica por estar pensando en un concepto nuevo que se me ocurrió hace rato y estarlo repitiendo para no olvidarlo.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

La verdad lo primero que pensé al leer esta pregunta fue en dividir la palabra extravagancia, como extra-vagancia, como una vagancia que llevo a cabo más allá de lo que sería preferible, me dio algo de risa. Si la palabra “extravagancia” aquí se refiere a algo que es excesivamente original, entonces no considero contar con alguna.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La “mentalidad de tiburón”.





¿La persona viva a la que más admiras?

Qué difícil, porque pienso en personas al mismo nivel de admiración, pero en distintos campos/disciplinas. Quizá pueda elegir a Noam Chomsky.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Es un desperdicio despreciar, me perdería de mucho o me desgastaría innecesariamente.

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

El cerebro es una máquina maravillosa que se adapta a lo que le pidas con constancia.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando me resulta más divertida que la otra versión.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Su inteligencia.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Su inteligencia.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La capacidad de maravillarme por seguir aprendiendo un poquito más cada vez y entonces teniendo cada vez más claro que ignoro aún mucho más.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En el presente continuo.

¿Qué talento te gustaría tener?

El talento de cada vez rendirme más abierta y plenamente ante la vida.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser más amor, menos ego, gradualmente.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haberme encontrado los errores de mi pasado tirados en la banqueta, recogerlos todos y actualizar mi sistema operativo.





¿Dónde te gustaría vivir?

Aquí donde vivo actualmente, justo en este departamento, con ella, en esta ciudad. No desearía estar en otro lado.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi laptop, porque es el centro de mando de casi todas las cosas que creo, tanto en terapia, como en la música, ahí materializo las ideas nuevas que a veces me quitan el sueño antes de dormir.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Ale Librada Torres y José Chávez.

¿Tu pasatiempo favorito?

Componer pedazos de música que me levanten de la silla de la emoción.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un abejorro carpintero.





¿Cómo te gustaría morir?

Estando VIVO.





¿Tienes un lema?

Tiempo es lo único que tenemos y no sabemos cuánto.

