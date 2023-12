El fin de una era: Cristina Pacheco anuncia su retiro

"Aquí nos tocó vivir" es mucho más que una frase para los habitantes de la Ciudad de México. Representa el testimonio de miles de personas que durante casi medio siglo compartieron sus experiencias con la periodista Cristina Pacheco en su programa de entrevistas con gente de a pie.

Este viernes, Canal Once compartió en sus redes sociales el anuncio que la misma periodista hizo acerca de su retiro "por graves problemas de salud".

Conductora también del programa "Conversando con Cristina Pacheco", en el que recibía a personalidades y artistas de diversos ámbitos, la ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura "Inés Arredondo" 2022, quien fue esposa del poeta José Emilio Pacheco, deja una escuela en la televisión, cuyo estilo informal, acercó la cultura a un público masivo.

"El fin de una era. Despedimos a nuestra querida Cristina Pacheco, quien hoy anunció que se retira de la vida pública después de más de 50 años dando vida a una historia sin fin", publicó en su cuenta de Instagram el Canal Once, que transmitió los programas de la periodista.

El fin de una era. Despedimos con mucho cariño a nuestra querida Cristina Pacheco, quien hoy anunció que se retira de la vida pública tras más de 50 años dando vida a un sin fin de historias. Te abrazamos con cariño todos los colaboradores del Once ❤️. pic.twitter.com/kbqHqyXwWR — El Once (@CanalOnceTV) December 2, 2023 Cristina Pacheco es parte fundamental de la historia de @CanalOnceTV. Hoy me informó su decisión de suspender sus programas por motivos de salud.



Extraordinaria mujer, siempre alegre y a quien, sin duda, la vamos a extrañar todos los viernes en @Conversando11TV y sábados en… pic.twitter.com/0MvKyx1Ez7 — Carlos Brito (@carlosbritolav) December 2, 2023

"Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo"

Al término de la emisión de "Conversando..." este viernes, Cristina Pacheco se dirigió a su público, pidiendo su comprensión, "si de pronto se me van las palabras ".

En una emotiva despedida, precisó: "Antes que nada, con mucha emoción, quiero agradecerles su apoyo, su constancia, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años.

"Han sido para mí presencias vivas mágicas, son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Lo mismo que mis compañeros a quienes quiero agradecer su apoyo", continuó rodeada de los miembros de producción de su programa.

¿Por qué se retira?

La periodista dijo que decía adiós temporalmente por razones de salud, aseguró que era importante atenderse y que por ahora tendrá que dejar su programa.

"Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves y hoy tengo que aprender a soportar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente Conversando con Cristina", añadió con la voz entrecortada y entre muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo.

No estaba listo para ver a Cristina Pacheco despedirse así (momentáneamente) de su programa.

💔 pic.twitter.com/EcD1Sf7Xzj — Mario Bros (@mipm_) December 2, 2023