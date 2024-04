CREA Movimiento Cultural presentará la obra de 'Aladín'

La compañía CREA Movimiento Cultural presentará la obra de teatro "Aladín. La magia vive en ti" en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) el 30 de abril a las 18:00 horas, para celebrar el Día del Niño, y también para festejar su 14 aniversario de una forma especial en uno de los recintos más importantes de Morelos.

La obra "Aladín. La magia vive en ti", es una versión libre del clásico "Aladín", escrita por el dramaturgo argentino Javier Fernández, y que se realiza bajo la dirección de Nacho Fentanes.

"[La obra] es un icono de CREA Movimiento Cultural, y como director y productor, es un proyecto que nos ha generado una evolución y crecimiento. En esta ocasión, nos unimos a las empresas Corporativo Sonprosa, el Foro Punto Cultural y el Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre, y es aún mayor el nivel de exigencia que requiere el teatro para hacer espectáculos de calidad con talento local. Como director, es buscar nuevos horizontes y diseños de escenografía, de vestuario, incluir personajes nuevos y el cantar en vivo, por eso nos hemos estado preparando con un coach vocal", expresó Nacho Fentanes.

De qué trata la obra de "Aladín. La magia vive en ti"

Esta interesante obra nos cuenta la historia de Aladín, un chico con grandes sueños pero que vive en el Zoco y trabaja ayudando a los comerciantes del lugar. Cuando conoce a la princesa Jazmín, queda flechado de amor y sus amigas lo ayudan a disfrazarse de príncipe para poder casarse con ella.

Al llegar al palacio, el malvado Jafar lo descubre y lo ínsita a ayudarlo a conseguir una lámpara que se encuentra en una cueva lejana. Cuando Aladín descubre la lámpara se da cuenta que esta es mágica y contiene a un Genio, que se convierte en su mejor amigo y le ayuda a lograr su sueño siempre y cuando él diga la verdad.

Sin duda, es un espectáculo lleno de magia, música y mucha diversión para toda la familia, ideal para celebrar el Día del Niño con los más pequeños de casa.

Los boletos aún disponibles para la obra tienen el costo de:

General : 280 pesos

: 280 pesos Platino : 150 pesos

: 150 pesos Palcos: 150 pesos

Para adquirirlos ingresa a Boletia o acude a la taquilla del CCT de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 15:00 horas.

Integrantes del elenco

Nacho Fentanes, Andy Moncada, Abigail Sánches y Paulina Villal. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

El elenco de la obra "Aladín. La magia vive en ti" está integrado por:

Aladín: Miguel Alarcón

Jazmín: Michelle Ramírez

Genio de la lámpara: Nacho Fentanes

Jafar: Pablo Popoca

Nadie: Fernanda Salcedo

Mercaderes del Zoco: Paulina Villal, Andy Moncada, Abigail Sánchez y Zaira Crespo

El Sultán y un personaje especial: Emiliano Maciel

Alfombras: Abigail Sánchez, Andy Moncada y Paulina Villal

Pablo Popoca, Michelle Ramírez y Miguel Alarcón. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Sobre los personajes que interpreta cada uno de los actores y actrices, comentaron lo siguiente:

Miguel Alarcón – Aladín

"Es un chico valiente, aguerrido y soñador, pero al mismo tiempo es muy noble, y algo muy importante que me ha dejado el hecho de interpretarlo, es saber que los sueños se pueden cumplir. Y precisamente, lo que tiene qué ver la obra, con lo que nosotros hacemos en CREA, es el tema de la familia, una hermandad como la de Aladín con sus amigas del Soco que le ayudan a acercarse a Jazmín, así en el equipo de CREA que somos una gran familia y es lo que queremos proyectar en este trabajo conjunto".

Asimismo, destacó que es un gran logro a nivel personal y como actor presentarse en el CCT, especialmente por el hecho de que se abran estos espacios a la gente que está creando teatro en el estado.

"Es una responsabilidad y un gran reto, pero estamos poniendo todo el empeño para llenar el espacio tan grande que representa este lugar en nuestro estado".

Michelle Ramírez – Princesa Jazmín

"Es un papel que ya he hecho anteriormente, pero en esta ocasión presentarlo en un escenario tan grande, me genera mucho nervio y a la vez una emoción al máximo, Me gusta que Jazmín no es una princesa delicada, es de las más fuertes y que siempre defiende lo que piensa y que se me ha permitido ser muy libre. Un gran reto será cantar frente a muchas personas y cuidar la actuación".

Nacho Fentanes – Genio de la lámpara

"Como actor me siento muy feliz de darle vida al genio de la lámpara, que es un personaje arraigado en mi ser, porque fue escrito por Javier Fernández especialmente para mí hace ya 18 años. Y realmente estoy muy contento de inundar el teatro y al público con esta energía del genio, que es un icono de la magia y de soñar".

Pablo Popoca – Jafar

"Vuelvo a interpretar a Jafar un personaje que es muy importante para mí dentro de la compañía. Es un personaje muy firme y sólido al momento de hablar, independientemente de que sea el villano, tiene una codicia muy grande por la lámpara maravillosa y tiene gran determinación, eso es algo que he aprendido de él para conseguir logros y sueños".

Entre sus retos destaca el hecho de adaptarse a un nuevo espacio, congeniar con su nueva compañera en la obra y sobre todo cantar en vivo, en un lugar que nunca imaginó, pero que será un gran logro personal y como actor.

Abigail Sánchez – Mercader y Alfombra

"Ha sido una experiencia muy padre trabajar con el coach vocal y un reto cantar en vivo. Como equipo es un logro presentarnos en el Teopanzolco y estamos muy emocionados. Respecto a mis personajes, la mercader comenzó muy aseñorada y recta, pero poco a poco se va volviendo más guapachoso. En la alfombra es una participación pequeña, pero que nos da mucha libertad".

Andy Moncada – Mercader y Alfombra

“Estoy muy emocionada por este proyecto por probar nuevos personajes y retos, porque considero que todos los papeles son muy importantes. Me ha gustado trabajar con la técnica vocal, que me ha ayudado mucho a crecer. La mercader que hago es como una tía muy jacarandosa y viva que disfruta el amor y la vida. En el caso de la Alfombra no tiene diálogo, pero tiene expresión con una chispa divertida”.

Paulina Villal - Mercader y Alfombra

“Mi personaje de la mercader es la señora positiva, para la que no hay problemas y todo lo resuelve, y algo muy padre es que tiene una carga y un mensaje muy importante dentro de la obra, que hace referencia a que todo lo que desees lo puedes lograr. En lo de la Alfombra, será algo muy divertido que seguro al público le va a encantar”.

CREA Movimiento Cultural celebrará 14 años

Con esta obra, CREA Movimiento Cultural celebrará 14 años de trayectoria y de formar a diversas generaciones en el teatro y de presentar una diversidad de obras a lo largo de cada año.

Y como evento especial, desde las 17:00 horas, el público podrá ingresar al recinto para disfrutar de la música de Nurivan y un performance a cargo de Space Dance Studio en los distintos espacios del recinto. Al finalizar la obra, develaran una placa especial del festejo de 14 años.