CREA Movimiento Cultural prepara el estreno de "Aladín"

La compañía de teatro morelense CREA Movimiento Cultural iniciará temporada de la obra de teatro "Aladín" el próximo 17 de abril a las 17:30 horas, en el auditorio de la Universidad Cuauhnáhuac, con funciones cada domingo hasta el 8 de mayo.

Esta obra, escrita por Javier Fernández es una propuesta original, que mantiene la esencia de la historia original, pero llena de magia y muchas aventuras. El elenco está integrado en su mayoría por los actores de la sexta generación de CREA, y es dirigida por Nacho S. Fentanes.

“Estamos muy contentos con este montaje de ‘Aladín’, después de casi 12 años que no se ponía en cartelera por parte de CREA Movimiento Cultural, realmente nos da mucha alegría volver. Esta versión es original, que cuenta la misma historia con personajes muy conocidos, pero con algunas cosas distintas, una aventura a lo largo de toda la historia”, expresó Nacho S. Fentanes.

El elenco está integrado por 13 actores, ya que hay alternancias en los personajes de Aladín y Jasmín, los vestuarios, la escenografía y la música son totalmente nuevos.

“Es un montaje que habla de los 12 años de CREA Movimiento Cultural, con esto iniciamos los festejos. Porque ‘Aladín’ la montamos en 2010 como parte de los primeros trabajos que hicimos. Y recuerdo que la escenografía estaba integrada por huacales pintados; y ahora ya tuvimos la oportunidad de ver a un carpintero que nos hiciera la escenografía con cierto tamaño, y hemos cuidado todos los detalles, como el vestuario, las coreografías y la música, que es totalmente nueva, se trabajó con músicos de Guanajuato y en CDMX con Aedón Records, y es increíble hacer esa sinergia y abrir las fronteras a la colaboración con talentos de otros estados de la República Mexicana”.

Además de dirigir la obra, Nacho S. Fentanes participa en la obra dando vida al Genio de la lámpara, un personaje que es muy significativo para el actor.

“Cuando Javier Fernández escribe la obra, él ya había pensado en mí para darle vida a este personaje y eso me llena de compromiso y orgullo, porque no sé cuántos actorers han tenido el privilegio de tener un personaje escrito especialmente para ellos. El genio es Nacho Fentanes sin todas las limitantes sociales, me divierto, bailo y me siento muy feliz de compartir con el elenco. Este personaje lo interpreté por primera vez en 2006, lo conozco muy bien, pero en este montaje me permití renovarlo, y buscar nuevas energías. Vayan a ver la obra para que tal vez les cumpla tres deseos”.

Michelle Ramírez es una de las actrices que le da vida a Jasmín, quien considera que es un sueño interpretar a la que ha sido su princesa favorita desde la infancia.

“Es como un sueño, ese que tenía de pequeña de ser una princesay ahora lo estoy cuimpliendo me llena de mucha ilusión y trato de hacer una versión mía de Jasmín, siempre ha sido mi princesa favorita. Estoy muy feliz con este proyecto, me gusta interpretarla y sentirme como si en realidad fuera de la realeza. Además, quiero inspirar a las niñas y justo la historia gira en torno a eso, que los sueños se hacen realidad y también aprender a no juzgar”, comentó Michelle Ramírez.

El personaje de “Aladín” es interpretado en alternancia por Miguel Alarcón, quien está muy contento con este personaje, que sin duda, implica una gran responsabilidad, pero que también ha disfrutado mucho.

“Dar vida a Aladín es algo muy padre, estoy agradecido con la oportunidad. Pero también muy consiente de que significa un reto muy grande porque es una historia con una magia muy peculiar, muy bonita y desde que leí el libreto me encantó. Y cargar con ese peso es todo un reto, sobre todo porque vengo de interpretar a Peter Pan en otra obra e implica el moverte de una zona de confort y que no caiga en lo mismo, pero sin perder el toque de la compañía”, dijo Miguel Alarcón.

Asimismo, Miguel comentó que Aladín es un personaje muy noble, y una forma de reencontrarse con una parte de uno mismo, que a veces se nos olvida; así como un personaje que invita a la reflexión en estos momentos tan difíciles.

“Después de todo lo que hemos pasado en estos dos años, volver a crear historias de fraternidad y de amistad, es algo muy bonito. En la obra se habla de la familia, de la amistad, y que mejor que nosotros que somos un grupo de amigos que nos consideramos familia, presentemos esta obra, realmente hay una gran química entre todos”, señaló Miguel Alarcón.

Y por supuesto, uno de los personajes indispensables en la historia es el gran villano Jafar, que e esta producción teatral es interpretado por el actor Pablo Alexis Popoca, quien forma parte de la sexta generación de CREA.

“Cuando supe que interpretría a Jafar a pesar de que es el villano, no me sentí mal porque bien dicen por ahí que para que todo buen héroe se luzca, tiene que tener un buen villano y le agarré un gran cariño al personaje. La verdad me sentía muy nervioso al ver a todos los demás hacer un trabajo espectacular, pero todos me apoyaron y ha sido una gran experiencia”, dijo Pablo Alexis Popoca.

Asimismo, mencionó que uno de los retos más importantes a los que se enfrentó es mantener la seriedad del personaje, “Suelo ser alguien que se ríe mucho y durante toda la obra trato de no hacerlo porque Jafar es muy elegante, firme y un personaje duro, en los primeros ensayos me costó, pero gracias a mis compañeros y director, he mejorado mucho en ese aspecto”.

Los boletos para el estreno de “Aladín” ya están disponibles a través de la página de Facebook de CREA Movimiento Cultural, o al teléfono 7773570500.

