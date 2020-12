Conmemoran 100 años del natalicio de Juan Soriano

Para conmemorar el centenario del natalicio del artista Juan Soriano, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) inauguró la exposición “Afinidades y Afectos, 100 Años de Juan Soriano”, que brinda una importante visión de la vida y obra del artista jalisciense.

La trayectoria artística de Soriano no es reconocida en alguna corriente específica, ya que él creó un lenguaje particular que no se limitó a la pintura y al retrato, sino que, además, se vio reflejado en su grabado, cerámica, escultura, escenografía y vestuarios teatrales.

Por lo tanto, la muestra está conformada por piezas de colección de distintas disciplinas como escultura, pintura y fotografía. Siendo un total de 12 esculturas, 44 obras entre pintura, gráfica y un gobelino, 35 fotografías y 66 piezas del archivo. Estas obras, generan una revisión exógena de su mirada y de sus procesos creativos, a partir de sus entornos artísticos y sus afectividades.

La época del siglo XX se vio marcada por complejas perspectivas, contradictorias y cambiantes. Reconocido como el siglo de la formación de identidades nacionales, y al mismo tiempo, de las rupturas. Por lo tanto, la obra de Juan Soriano no fue ajena a esto y desde luego se vio enriquecida por la pluralidad de miradas y de formas de concebir y experimentar una época.

Juan Soriano fue un artista que tuvo una amplia producción dentro de la plástica nacional e internacional. En su obra trabajó las artes populares e indígenas de México, sometió la figura a diferentes técnicas y tuvo un gran desarrollo experimental a lo largo de su carrera. Fue un artista multidisciplinario, quien nunca se inscribió ni se amoldó a las distintas prácticas artísticas en las que vivió. Soriano aprendió de la literatura y la cultura de su tiempo, de las personas que conoció y de los lugares que visitó.

La exposición “Afinidades y Afectos, 100 Años de Juan Soriano” estará abierta al público hasta el 7 de marzo, los jueves y viernes de 13:00 a 17:00 horas, los sábados de 10:00 a 16:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas, con las medidas de higiene necesarias.