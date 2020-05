Colapsar depende solo de ti

Lo que comenzó como una cuarentena de duración aproximada de quince días a un mes, con la finalidad de mitigar el contagio del virus Covid-19 y de no hacer colapsar el sistema médico de salud, actualmente se han extendido esos plazos de tiempo en diversos estados del país, Morelos es uno de ellos.

Unas de las causas y las más importantes se deben por el incremento de casos de contagios e índice de mortandad ya sea a causa del mismo virus de forma directa o no tan directa; por esto se ha convertido en la actualidad en un confinamiento más prolongado y a un distanciamiento social más riguroso creando en la sociedad poco a poco una idea o idealismo que es lo mejor y lo más correcto estar en casa y de que aquellos integrantes de familia que permanecen en casa son los ciudadanos ejemplares, respetuosos.

El distanciamiento social acentúa la separación de uno y la separación de nosotros hacia los demás incrementa la agresión, emociones hostiles, de enfrentamiento y de conflicto; el confinamiento y el distanciamiento social fusionados y mal realizado da como resultado una sociedad con sentimientos de una alta y profunda desconfianza, con miedos, algunas personas se vuelven controlables, no estructuran desacuerdos, están vulnerables para ser sometidos por algunos abusadores, no toman sediciones por ellos mismos, son manipulables y afectan sus libertades esenciales, todo lo anterior nos enferma como sociedad, se da la oportunidad de la creación de grupos de elite de control, muchos de ellos disfrazados de grandes altruistas, se incrementa enormemente la posibilidad del robo en establecimientos cerrados por la cuarentena, robo en escuelas, etc.

Ante situaciones tan difíciles siempre hay una luz en el camino, hoy te invitamos a hacer un buen confinamiento y distanciamiento social, para ello te sugerimos vigilar la información que nos llega, practicar meditación, llevar una buena alimentación, estar atentos de nuestros hijos de lo que ven en las redes sociales, utiliza la tecnología para tener una buena convivencia virtual por medio de videollamadas, de hacer un buen aprovechamiento del tiempo libre, en este punto te recomendamos practicar meditación y cultivación del ser y sobresale en ello Falun Dafa, en internet la encuentras como Asociación de Falun Dafa México A.C., Verdad Tolerancia y Benevolencia son sus pilares, visita por Facebook, también puedes contactar a las siguientes OSC's, misión AEI que trata temas interesantes y funcionales para esta cuarentena hechos por profesionales en el área psicológica y tienen el apoyo emocional, si lo tuyo son las OSC's y ONG's la opción es COSCemex dirigido por el Lic. Alejandro de León Balderas, agrupación del Edo. de Méx que está dando aportes en capacitación y formación de buen nivel, si buscas apoyo alimentario para tu comunidad con adecuadas medidas de seguridad está la Red de OSC's Morelos que realizo convenio con productores y comerciantes, podrás recibir precios preferenciales en diversos productos, informes por whats app al 7771984818 y si lo requieres para adultos mayores te apoya en la transportación y entrega Refugio Canino Piri, quien hace una labor impresionante, fabrican diversos productos a un buen precio para esa mascota que en este tiempo te da cariño tel.7771489567, si te llama la atención la protección civil Hermandad Juvenil Militarizada es buena opción , te pueden recomendar capacitación online ,este 20 de Mayo cumple 8 años de creada, dando excelentes resultados en la formación de jóvenes inf. Whatts 5540500523, algunos salen a la línea de fuego a dar apoyo como lo es en Tlaltizapan Morelos, donde brilla Carlos Martínez Ibarra y sus colaboradores por estar haciendo una gran labor de acopio y entrega de despensas a grupos vulnerables y comienza esta semana un programa de sanitización por medio de aspersión contra COVID19 y Dengue, así como una fuerte campaña de información y concientización, esta brigada de Protección Civil de voluntarios está en constante capacitación, cuentan vehículos, equipo y una base establecida, trabajara de la mano con autoridades de ese municipio, es una Brigada de reciente creación más no su trabajo en esta área. Y como es cada semana, agradecemos a todas a osc´s comprometidas con su labor a diario y más aun haciendo frente en esta pandemia.