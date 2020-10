Celebra Alfonso Morales Hurtado 10 años de arte

El artista multidisciplinario Alfonso Morales Hurtado, originario de la comunidad de Tlatenchi en Jojutla, Morelos celebra una década de dedicarse a la realización de piezas monumentales y gráficas, expresando sus ideas a través del arte, como herencia familiar.

“Aprendí observando el oficio de mi padre cartonero, el maestro Alfonso Morales Vázquez, pero en ese momento no me interesó mucho; porque de niño me dedicaba a dibujar comics y caricaturas”, expresó Alfonso Morales Hurtado.

Durante sus estudios en la secundaria, cursó el taller de soldadura, que le sirvió para ayudar a su papá. A los 15 años de edad, realizaba estructuras de metal para las piezas grandes. Cuando empezó a cursar la preparatoria, tomo un curso de dibujo donde desarrollo más su habilidad.

“A los 16 años decidí participar con mi primera pieza monumental para el desfile de alebrijes en la Ciudad de México, organizado por el Museo de Arte Popular; al ser menor de edad, no puede registrar mi pieza y lo hicimos a nombre de mi hermana. Fue una gran experiencia, un orgullo como morelense participar con el tema de un hombre lobo, la obra midió aproximadamente dos metros y medio de alto. A partir de ahí, me interesé más por las piezas en gran formato siempre con la asesoría de mi padre, y cada año elaboro una pieza, para participar en el desfile”.

Para complementar sus conocimientos y profesionalizar su trabajo, decidió estudiar la Licenciatura en Artes Visuales en Centro Morelense de las Artes donde ha aprendido diversas técnicas que lo caracterizan como artista multidisciplinario.

Respecto a sus piezas monumentales, trata de darles un sentido a partir de un tema de su interés, inspirándose en su entorno y su vida personal, reflejando en ellas sus propias vivencias y sentimientos.

“La realización de las piezas es un proceso muy interesante, primero me apoyo en una estructura de herrería, alambrón, varilla y tubos grandes para darle forma; el volumen lo realizo con carrizo, que en Tlatenchi se da mucho y acá lo recolectamos. En mi técnica, trato de que no pese mucho la estructura y utilizo periódico o cartón, para la capa final de las obras utilizo papel craft o de estraza, para después pintarlos con acrílico. Para desarrollar el tema, me toma cierto tiempo, en ocasiones elaboro bocetos, por lo general conforme empiezo a hacer la pieza llegan las ideas, a veces conforme va dándole forma o al momento que va armando la estructura empieza a salir tal y como la imaginé”.

El joven expresa sus ideas a través del arte.

Sus piezas monumentales, se han exhibido en varios espacios de Jojutla y Tequesquitengo en Morelos; el Parque Guanajuato Bicentenario en Silao y en la Ciudad de México; asimismo, su obra “Ocelotlcuahutlicoatl” fue pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular.

Como artista realiza gráfica, escultura con resina, plastilina y barro. Su gráfica se ha expuesto en colectivo, en la Galería del Centro Morelense de las Artes, su escultura en La Casona Spencer. Ha impartido talleres en su comunidad y en la cabecera de su municipio enfocado a niños y jóvenes. Enfocado en su trabajo, el joven busca inspirar a los demás y no darse por vencido.

“Se requiere seguir el sueño de lo que uno mismo cree, lo demás llega de una u otra forma, siempre enfocado en lo que uno desea; sí es un camino duro, pero gratificante. En muchas ocasiones, no va a ser a la primera, cuesta encontrar un lugar donde exponer o vender las piezas, se debe trabajar y demostrar el trabajo que se realiza con esfuerzo”, finalizó.