Benjamín León: La danza como forma de libertad espiritual

Desde muy pequeño Benjamín León demostró su gusto por la danza, pues le gustaba participar en los distintos festivales escolares relacionados al arte; sin embargo, fue hasta los 14 años cuando sintió realmente esa necesidad de bailar profesionalmente.

“Una amiga me invitó a participar en unos festivales y a partir de ahí empecé a querer bailar más. En la preparatoria entré a un grupo de baile en la escuela y ahí fue cuando me dije a mí mismo que quería bailar y dedicarme a esto, porque no sólo disfrutaba, sino que lo sentía desde el interior, me hacía muy feliz y me mantenía con un ideal y un sueño en la vida”.

Cortesía | Benjamín León

Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, por diversas circunstancias entró a estudiar Administración de Empresas, pero al año se salió, pues realmente lo que quería era la danza, por lo que comenzó a buscar la forma profesionalizarse en este ámbito, pero las únicas escuelas estaban en otros estados, como Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

“A los 20 años fue la primera vez que hice una clase de ballet, y seguí en esa búsqueda de una escuela, pero por cuestiones económicas no pude irme a vivir a otra ciudad; tiempo después vino el encuentro con la carrera profesional en el Centro Morelense de las Artes cuando se abrió la Licenciatura de Danza, y yo fui parte de esa primera generación”.

Debido a su necesidad creativa cursó la Especialidad en Dirección Coreográfica, de la cual se tituló con Mención Honorifica, y después de bailar por muchos años decidió el camino de la coreografía.

Cortesía | Benjamín León

“Recuerdo que desde los cinco años me ponía a bailar y a hacer coreografías con mi hermana y mi primo. Yo les decía qué hacer y cómo hacerlo, seguro me aprendía coreografías de la televisión. Y esa necesidad creativa creció en la carrera y decidí irme por la línea de la coreografía, y uno de mis deseos era tener una compañía y fue así como años después se logró”.

Al salir de la licenciatura, en 2015 comenzó a presentarse en distintos espacios, como el Festival Sabor Es Morelos, y continuó haciendo proyectos coreográficos invitando a bailarines profesionales en los siguientes años, para después consolidar su compañía de danza.

Ahora se dedica más a la coreografía porque es complicado combinarlo con la función de ser bailarín; sin embargo, aún baila esporádicamente en cada oportunidad que tiene porque le llena el alma.

“En 2019 fundé mi propia escuela de danza y en 2020 inicié la Compañía Juvenil, donde actualmente estudian muchos jóvenes para ser bailarines profesionales. Mi papel como director de escuela y compañía es mi nuevo camino, realmente disfruto desempeñarme como director, coreógrafo y productor de artes escénicas”.

Cortesía | Benjamín León

Experiencia y talento

Algunas obras que ha realizado como coreógrafo y productor son: Fantasía Barroca (2023), su ópera prima de gran formato, una obra multidisciplinaria en la que combina danza, teatro, música y canto en vivo; Kanaj Tika. Danza y Sones (2022), espectáculo multidisciplinario al combinar danza folklórica, danza contemporánea y teatro para abordar historias de nuestro México; Homenaje a Frida Kahlo (2021), obra de mediano formato inspirada en la vida de la pintora mexicana en la que sus retratos cobran vida; Luventus (2020), primera obra con la compañía juvenil e integrada por varias coreografías.

“Para mí es maravilloso poder presentar una obra de mi autoría ante públicos grandes porque es la oportunidad de compartir algo con tantas personas y, sobre todo, dejarles algo a través de las obras, algo honesto, de calidad y que signifique en sus vidas de acuerdo con la experiencia que cada uno tiene”.

En julio de este año Benjamín y su compañía recibieron la invitación especial para participar en el homenaje al coreógrafo Serafín Aponte por sus 40 años de trayectoria artística en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

“Con mucha emoción los bailarines de mi compañía juvenil y yo fuimos parte de la obra Yanga... resistencia negra en México, autoría de Serafín Aponte, quien fue mi maestro en la carrera y mi asesor coreográfico. La obra estuvo integrada por elenco de CDMX, Xalapa y Cuernavaca, y para nosotros fue un honor participar”.





Cortesía | Benjamín León





Amor y constancia



Asimismo, con su escuela de danza y compañía ha tenido grandes éxitos, consolidándose como uno de los bailarines y coreógrafos más destacados en Morelos.

“En dos ocasiones dudé de la danza, pero seguí aferrado. Afortunadamente he logrado vivir de la danza y el arte más de 15 años. De niño nunca imaginé que iba a llegar a este punto de la vida, y que a nivel estatal mi trabajo fuera reconocido. Yo solamente bailaba porque me sentía feliz haciéndolo y cuando comencé en la carrera siempre tuve sueños muy altos, yo me veía siempre muy lejos, me visualizaba con éxito y trabajo, porque sé que las cosas no se logran con sólo soñar, se buscan con disciplina, amor y constancia, pues eso es lo que nos lleva a trascender”.

A lo largo de su vida, Benjamín ha tenido varios maestros que lo han guiado en este camino, y ahora ser el guía y mentor de muchos niños y jóvenes ha sido una gran labor y un importante reto en su carrera.

“Es una gran responsabilidad, pero también un gran regalo para devolver lo que una vez me dieron. Agradezco también el invaluable apoyo de mi familia, que ha sido un pilar. Y sé que muchos jóvenes han querido dedicarse a la danza y no han podido, invito a los padres a apoyar los deseos artísticos de los hijos porque es una necesidad interna, y cuando uno hace lo que ama, haces profesionales con calidad"

Entre sus proyectos está continuar como productor y director de espectáculos escénicos y proyectar la compañía fuera del estado. Además, seguirá presentando sus espectáculos más recientes y trabajará en dos nuevas obras.

Cortesía | Benjamín León

