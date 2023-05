Andrés Boyás presenta exposición retrospectiva 'Escultura y trazos'

El artista Andrés Boyás inauguró su exposición "Escultura y trazos" en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, muestra en la que comparte una retrospectiva de más de 30 años de trayectoria.

"Al ser una exposición individual, hay muchas obras que nunca se mostraron, sobre todo las de bronce que me las compraron en el taller directamente y nunca nadie las vio; entonces aproveché este día para mostrarlas a la gente", expresó Andrés Boyás.

En esta muestra, el artista presenta una variedad de obras de escultura, pintura, dibujo y grabado, los cuales ha realizado en diversos años desde principios de los 2000 al 2023, ya que realizó algunas obras especialmente para esta exposición. En general, la temática que presenta hace referencia al cuerpo humano, su anatomía y el erotismo, realizando de manera magistral cada uno de sus trazos y moldes.

"Es interesante porque podemos ver qué pasó en 2005, 2015 o en años más recientes, y al ver las obras, me doy cuenta de que sí tienen una coherencia, que en ese momento no se percibe a pesar de que la técnica sea diferente, pero en todas, soy yo".

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado por Wilfrido Ávila, director del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, quien fue el encargado de presentarlo.

"Esperamos muchos años para que Andrés nos presentara su trabajo, que para mí es uno de los trabajos más importantes de corazón, de arte, trazo y diseño, que podrán ver en esta retrospectiva, que es sólo una probadita de la obra de un gran maestro y amigo. Es el único escultor que conozco que tiene dominada la anatomía, que es exactamente sacar el pliegue de la piel y traspasarlo a la plastilina y después al bronce y metal", dijo Wilfrido Ávila.

El artista inició su carrera artística desde 1987, y a lo largo de los años ha abordado diversas técnicas.

"Tenía que dar clases porque las ventas no estaban bien en ese momento, y al dar clases debes dominar las técnicas para enseñar y ser honesto con las personas que vienen a aprender de ti. Realmente, todo es fascinante para mí, porque saca a un Andrés diferente ya que cada técnica tiene lo suyo y además, si lo combinas con escultura es fascinante, el modelado con plastilina que es lo que trabajo me dio un potencial enorme para mi dibujo y viceversa, porque con el dibujo tenía las ideas para las esculturas".

Andrés Boyás destacó que su principal interés es que la obra hable por sí sola, conmover al espectador y que puedan dialogar con cada una de ellas.

"La obra habla por sí misma, y realmente estoy muy contento con lo que he logrado. Mi parámetro ha sido desde que empecé en la escuela del Instituto Regional de Bellas Artes Cuernavaca (IRBAC) en 1987 al día de hoy, tengo un camino recorrido y el éxito no es con los demás, es conmigo mismo, y lo importante es seguir trabajando".

En los últimos años, el artista pasa gran parte de sus días dentro de su taller y eso le ha ayudado mucho a estar compenetrado con su obra.

Menciona que desde niño tuvo interés por el arte, pero también tuvo miedo muchos años de poder expresar esto por diversas circunstancias.

"Ya casado, entré al IRBAC, me gusta platicar que ya tenía dos hijos y un crédito hipotecario, pero ahí corroboré que era lo que quería hacer. Fui empleado 18 años, y los últimos 10 fueron un martirio, porque tenía en prioridad el deber ser, que el querer ser. Mis hijos estaban pequeños todavía, y un día arriesgué todo y me dediqué a esto al cien por ciento, no fue fácil, es muy duro cuando sales de tu zona de confort, es muy duro estar en el suelo, pero te tienes que levantar. Y, por otro lado, empecé a tener amistades y lugares que me decían que esa era la pista correcta, a pesar de que las circunstancias en el exterior parecían negativas, hoy solo puedo decir que estoy muy contento y agradecido".

La exposición "Escultura y Trazos" permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo hasta el 18 de junio aproximadamente, y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Además, Andrés Boyás realizará visitas guiadas todos los domingos de 11:00 a 14:00 horas, para compartir su obra con el público de una manera más a fondo.

Recuerda que el museo se ubica en Av. Morelos no. 275, col. Centro de Cuernavaca.

