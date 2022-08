Ana Karen Vélez comparte su trabajo en Unidos por Amor al Arte 

La galería Unidos por Amor al Arte realizó su tradicional evento "El artista del mes" en la Plaza Andrómeda, donde participaron la artista y pintora Ana Karen Vélez con la exposición pictórica "El Acuario", las poetas Jan Olvera y Galia Tonella y La Emily amenizó la tarde con su música.

Emilia Juan, fundadora y directora de Unidos por Amor al Arte, le dio la bienvenida al público y presentó a cada una de las artistas que engalanaron esta muestra artística.

Jan Olvera comenzó la tarde, compartiendo algunos textos de su autoría, entre ellos "El beso de la muerte", "El espejo", "Locura" y

"Sollozos". Asimismo, Galia Tonella y La Emily deleitaron a los presentes con su gran talento.

Posteriormente, se realizó la inauguración de la exposición "El Acuario" donde Ana Karen Vélez comparte diversas obras realizadas en pintura como muestra de su amplio trabajo.

"La idea era hacer una pieza contemporánea sobre el acuario, pero por un percance ya no fue posible. Entonces, estoy presentando un libro de artista, ya montado para su exhibición, y una muestra de los retratos de animales de compañía que hago por encargo de la gente. La pieza central está en el piso, para que las personas interactúen y puedan verla desde arriba, esa simboliza lo que deseo para este segundo año de trabajo de la galería, ya que el pez representa prosperidad, buena suerte, amistad y amor, que es lo que deseo para este nuevo comienzo en la galería y en todos mis proyectos", expresó Ana Karen Vélez.

La artista, originaria de San Salvador Rl El Seco, Puebla, pero desde muy pequeña radicó en Xalapa, Veracruz y en Cuernavaca Morelos (ciudades entre las que vive actualmente). Ana Karen siempre tuvo la inquietud por el arte y tomó diversos cursos; sin embargo, fue hasta los 19 años de edad que tomó en serio lo que hasta ese momento era un pasatiempo.

"Para mí el arte, siempre había sido un hobbie, pero cuando me mudé a Xalapa conocí gente que me motivó a seguir adelante, haciéndome ver que mi trabajo si era profesional. Soy una artista autodidacta, he tomado diversos cursos y talleres".

En Xalapa inició un proyecto en el que pintaba ropa con pintura textil y maquilaba la ropa, posteriormente cambió el concepto. Actualmente, a través del proyecto Color Chains, su trabajo se ha diversificado y se dedica a realizar retratos de animalitos de compañía, a la creación y venta de caballetes y bastidores, desarrollando el oficio de carpintería.

Asimismo, ha impartido diversos talleres y cursos, principalmente a niños en comunidades alejadas para que quienes tienen esa habilidad en el arte, tengan esa motivación que ella tuvo en algún momento.

Y continúa con el Taller de Pintura Acrílica en la Galería Unidos por Amor al Arte, todos los jueves de 16:00 a 18:00 horas, o si se les complica ese horario, puede ser de 14:00 a 16:00 horas.

"Manejo diversas técnicas artísticas, pero mi favorita es el acrílico, por su versatilidad y facilidad".

La exposición de Ana Karen Vélez estará abierta en la Galería Unidos por Amor al Arte (Plaza Andrómeda) durante agosto, visítala de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 a 17:00 horas.

Conéct@te:

Facebook: /colorchains

Instagram: @color_chains

Whatsapp: 7771792018 (para pedidos especiales de retratos)





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!