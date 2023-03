Presenta Cine Morelos películas dirigidas por mujeres

Del 9 al 12 de marzo, el Cine Morelos presentará el ciclo de cine "Ellas programan" en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, con cuatro películas mexicanas dirigidas por mujeres.

Este ciclo de cine que se realiza desde el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), propone nueve películas elegidas por cuatro mujeres dedicadas a la exhibición y la programación fílmica en diversas partes de la República Mexicana, ellas son Jessica Rito, Diana Armenta, Anahí Estudillo y Yazmín Martín.

Estas nueve cintas serán proyectadas de manera presencial en distintos recintos de México y a través de forma virtual en FilminLatino.

Cultura Buscan rescatar las lenguas indígenas

En su segunda edición, este ciclo con doble mirada femenina, donde las programadoras eligieron películas dirigidas por cineastas mexicanas, nos adentra en historias que muestran la entereza de las mujeres para afrontar las complejidades y limitaciones impuestas por la sociedad, así como historias inspiradoras y de sanación.

Las películas que podremos ver en el Cine Morelos son:

“La Revuelta” (2022)

Dir. Lucero González

Duración: 84 minutos

Sinopsis: En los años setenta, un grupo de mujeres mexicanas lanzó una publicación valiosa y trasgresora: La Revuelta, primer periódico feminista que buscaba la divulgación de las ideas del movimiento y la ampliación de la base social del mismo.

Cortesía | IMCINE

“Mi amiga Bety” (2012)

Dir. Diana Garay

Duración: 87 minutos

Sinopsis: Bety, mi amiga de la infancia, fue condenada a treinta años de prisión por el asesinato de su madre. Ella y yo compartimos la misma escuela, los mismos amigos, los mismos caminos. ¿Qué hace que yo esté aquí y ella allá? El documental intenta comprender las circunstancias por las cuales Bety perdió su libertad.

Cortesía | IMCINE

“Negra” (2020)

Dir. Medhin Tewolde

Duración: 72 minutos

Sinopsis: Tenía por ahí de siete años cuando por primera vez alguien en la calle me llamó “negra”. Volteé a ver a quién llamaban, hasta que entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra, y las risas de alrededor me hicieron ver que quizás no era algo bueno... ¿Esto me había pasado solo a mí, o también le había pasado a otras? Negra es un documental que narra la exploración de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y lo que a cada una le supone habitar México en cuerpo de mujer negra.

Cortesía | IMCINE

“Los adioses” (2017)

Dir. Natalia Beristain

Duración: 85 minutos

Género: Drama | Años 50. Biográfico

Sinopsis: A principios de los años 50 en la Ciudad de México, Rosario va en contra de una sociedad regida por hombres: es una intelectual universitaria precoz, pronto una de las escritoras capitales de la literatura mexicana. Sin embargo, su turbulenta historia de amor con Ricardo muestra el reverso contradictorio. En el punto alto de su carrera, en la madurez del matrimonio, estalla una discusión que marca un punto sin retorno.

Cortesía | IMCINE

Conéct@te:

Facebook: /elcinemorelos

Instagram: @cine_morelos