Ubicado al pie de Don Goyo, Atlixco ofrece más que cecina y flores: Cinco actividades para conocerlo

El Pueblo Mágico de Atlixco es un municipio que, aparte de pintoresco y contar con uno de los mejores climas de Puebla, te ofrece una variedad de actividades que podrás realizar con toda tu familia.

Atlixco es un municipio ubicado a los pies del volcán Popocatépetl, rodeado de monumentos históricos y vegetación, que se sitúa a 30 km de la capital del estado de Puebla y que cuenta con dos importantes vías de acceso: la Carretera Federal 190 y la Autopista Vía Atlixcáyotl.

A pesar de que la ciudad de la eterna primavera es famosa por su cultivo de flores, también lo es por sus edificios coloniales, sus balnearios y su gastronomía en la que se destacan la cecina y las truchas, eso sin dejar de mencionar la vista panorámica que podrás admirar en el famoso cerro de San Miguel. Estas y muchas otras cosas más son las que hacen de este Pueblo Mágico el lugar ideal para pasar un fin de semana, y a solo dos horas de la capital del país.

Visita el mural "Danzantes del Atlixcáyotl"

Tu recorrido puede iniciar en una de las obras más conocidas de Atlixco, realizada por los reconocidos muralistas de esta ciudad: Manuel y Miguel Martínez Caltenco, y del colectivo Tlacuilo, quienes se encargaron de plasmar en los 87 escalones que conforman la conocida “escalera ancha” un enorme mural de La China y el charro de pie, personajes representativos del folklor del pueblo mágico durante su participación en las fiestas tradicionales del Atlixcáyotl y el Huey Atlixcáyotl.

Sube al cerro de San Miguel

Enclavado en el corazón del Pueblo Mágico, el Cerro de San Miguel, también conocido como Popocatica, es uno de los principales atractivos de este municipio, en cuya cima se encuentra una capilla, la iglesia de San Miguel Arcángel, desde donde podrás disfrutar de una de las mejores vistas del pueblo y de las regiones aledañas, así como de los gigantes dormidos: Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Foto archivo El Sol de Puebla

Cascadas, truchas y perca deportiva en Atlimeyaya

Si te consideras un amante de la pesca o simplemente quieres pasar un rato agradable para terminar comiendo una rica trucha, entonces no puedes irte sin visitar las Cascadas de Atlimeyaya, ubicadas en la localidad de San Baltazar Atlimeyaya, un lugar conocido por sus criaderos acuícolas de peces, con agua proveniente de los deshielos del volcán Popocatépetl. Si no te agrada pescar, entonces podrás realizar alguna actividad de ecoturismo en sus alrededores.

¿Un chapuzón? Nada mejor que el centro vacacional Metepec

El perfecto clima de Atlixco siempre va a inspirar darte un buen chapuzón y para esto nada mejor que el centro vacacional Metepec, un sitio donde aparte de nadar podrás encontrar hospedaje y una amplia variedad de servicios para todos los gustos y presupuestos, los 365 días del año. La entrada al balneario tiene un costo de 85 pesos para adultos y 60 pesos para niños.

Foto archivo El Sol de Puebla

Para comer, visita el mercado

Si visitas este Pueblo Mágico y no comes en el mercado es como si no hubieras venido, ya que este es uno de los sitios más emblemáticos, en el que los visitantes pueden deleitar su paladar con una rica cecina. Si este platillo no es de tu preferencia, no te preocupes y disfruta de manjares locales como los mixiotes de carnero, el consomé atlixquense o una deliciosa barbacoa de borrego.

Recorre la cervecería 5 de Mayo

Lo que antiguamente se conocía como la antigua hacienda de cereales hoy opera como la Cervecería 5 de Mayo, una gran empresa cien por ciento poblana que ofrece recorridos guiados por sus instalaciones. Descubre todo lo que está detrás de la elaboración de la cerveza y tómate una bien fría al final de la experiencia. Agregarle, salsa, sal y limón depende del gusto.

Foto archivo El Sol de Puebla

Compra plantas en los viveros

No por nada a Atlixco le llaman “la ciudad de las flores”. Así que no puedes irte de este Pueblo Mágico sin pasar por una plantita a los viveros de la Colonia Cabrera, una zona donde encontrarás un mundo entero de flores y plantas de ornato, con una gran variedad de especies que jamás te imaginaste. Aprovecha la vuelta para comprar algo que te llame la atención. No dejes de adquirir la Noche Buena, la flor de temporada.

Foto archivo El Sol de Puebla

Visita la edición 2022 del Brilla Fest

Finalmente, aprovechando la temporada decembrina, acude al famoso Brilla Fest 2022, un evento con el que Atlixco se viste de luces para recibir con los brazos abiertos a sus visitantes del 21 de octubre de 2022 al 1 de enero de 2023, mismo que este año cuenta con diferentes actividades para toda la familia a través de una Villa Navideña, donde habrá pastorela, taller de juguetes, figuras iluminadas, un túnel 3D y más.

Los precios de este año para el Brilla Fest 2022 en Atlixco oscilan entre los 150 y los 800 pesos por persona. Todo va a depender de la experiencia que quieras vivir y las atracciones de las que desees formar parte.