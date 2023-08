Quiero que Wendy madure, porque el éxito no es por siempre: Mamá de Wendy Guevara

El amor por Wendy Guevara y su fe en Dios llevaron a Fabiola Vázquez, mamá de la finalista de La casa de los famosos, a vencer los difíciles retos que se presentaron en su vida, donde había carencias y graves conflictos familiares que finalmente han quedado en el pasado, contó en entrevista con El Sol de México.

Wendy se ha convertido en una de las favoritas para ganar el reality y es la primera mujer trans que participa en un programa de este formato en México.

En el marco del lanzamiento de la línea de ropa de la marca Wendy Guevara, Fabiola habla del éxito que está teniendo junto a la influencer y creadora de contenido que se volvió viral en las redes sociales a partir de un video en la que aparece junto a su amiga Paola Suárez, y que dio origen al famoso grupo Las perdidas.

“Estoy súper emocionada, no me esperaba esto, es algo que jamás me lo imaginé a pesar de todo lo que hemos tenido que pasar; es una bendición grandísima. Toda la gente nos está felicitando, es un tromba, es algo increíble.

“Ella es auténtica, no tiene imitación en su persona, ella es como es, la forma en cómo habla… No se limita de nada. Es real, antes de entrar a La casa de los famosos, yo le dije: 'sé como tú eres, si te quieren y abren su corazón hacia ti pues bendito sea Dios', y así lo hizo”, dice Vázquez.

La vida de Wendy no fue fácil y su infancia representó todo un desafío para la familia. Vázque narra cómo, además, tuvo que ser fuerte para vencer los problemas de adicciones de su esposo, el padre de Wendy.

“Fue muy difícil… Bastante difícil. Cuando Wendy tenía tres o cuatro años yo no podía entender lo que pasaba, me decían que lo veían de una manera y de otra. Yo trabajaba exageradamente, dos turnos, por la situación en la que nos encontrábamos en aquel entonces.

"Trabajé en casas y adornaba bolsas, hacía el aseo de un banco y cuando me daban mi hora de comer, en vez de tomarla, me ponía a lavar tres o cuatro carros de los ejecutivos del banco y obtenía dos sueldos, le echaba muchas ganas. Ahorita ya tengo cuatro meses que dejé de trabajar, acabo de cumplir 60 años, ya soy de la tercera edad, pero fue muy difícil”, narra Fabiola.

Cómo fue la infancia de Wendy Guevara

Descubrir la personalidad de Wendy -a quien Fabiola Vázquez a veces llama Luis Carmelo, su nombre previo a transicionar- fue un desafío desde su infancia, cuando tuvo que defenderle de las críticas y apoyar, porque ante todo, dice, era su hijo y lo amaba.

“Mi hija, la más grande, tenía nueve años y cuidaba a todos sus hermanos, para que yo pudiera trabajar. Cuando llegaba a la casa, ella me decía: 'es que Luis Carmelo hizo esto, y lo otro', y yo le decía 'déjalo, se está descubriendo, se está reconociendo', y lo justificaba porque tenía la esperanza de que cambiara, pero no fue así, pero nada es imposible con la ayuda de Dios.

La relación de Wendy con su padre fue muy difícil, sucedieron cosas muy aberrantes en la familia por esa causa, pero yo siempre lo amé, es mi hijo y yo lo aceptaba





"Me dolía tanto mi corazón que lo rechazaran o los golpes que tuvo que pasar cuando mi esposo vivía en el alcoholismo y la drogadicción, pero hace 19 años llegó Dios a nuestras vidas y estas se transformaron. Gracias a eso hubo una aceptación importante hacia Wendy por parte de mi esposo”, dice Vázquez.

Ahora envía un mensaje a los padres de familia que tienen un hijo de la comunidad LGBTQ+.

“Les aconsejo que los escuchen con esa paz, con esa calma en su interior, que dejen que se desarrollen como son, tal cual como son y que los comprendan, que los amen, porque si nosotros no los aceptamos, la sociedad menos", expone.

Vázquez reconoce que hay mucha gente que le hace daño a la comunidad LGBTQ+.

"Yo le digo a esa gente que los rechaza que no deberían de hacerlo, puesto que son personas que tienen mucho amor en su corazón, son tan lindos y buenos, pero sobre todo, todos somos hijos de Dios”, expresó.

Lanzan marca de ropa con causa de Wendy Guevara

La nueva línea de ropa Wendy Guevara nace como un proyecto que busca apoyar a la comunidad LGBTQ+, detalla la mamá de Wendy.

“Entre la familia lo platicamos y decidimos apoyarla con una marca de ropa y a su vez apoyar a la comunidad LGBTQ+, ya que las ganancias serán destinadas a la fundación Almas Cautivas que apoya a personas de la comunidad y a personas vulnerables que sufren de alguna adicción.

“Hay una gran variedad de ropa como sudaderas, pijamas, ropa deportiva y es la única marca registrada con Wendy Guevara. Estamos con todo el entusiasmo, con la duda que si gana o no gana, pero apoyándola siempre”.

Las prendas incluyen estampados de frases de Wendy que se han vuelto famosas como “resulta y resalta”, “aunque se ataquen mamona”, “y se enojan ni modo”.

Sudaderas de la nueva línea de ropa Wendy Guevara / Cortesía Wendy Guevara Oficial

A partir del reality, dice Fabiola, la respuesta de sus vecinos y todo León, Guanajuato, donde radica, ha sido sorprendente.

“Mis vecinos son lindísimos, nos apoyan, nos felicitan, todos la aman, estamos viviendo algo que no esperábamos y jamás lo imaginamos. En todos los corazones es donde se derrama Dios y esto es algo muy grande para que todos esos papás comprendan a sus hijos y que los amen como son porque solamente tenemos una vida, no hay otra y vamos a vivirla bien”.

Agrega que al salir del reality dará un importante consejo a Wendy.

"Quiero platicar con ella, quiero que madure en muchas cosas para que tenga su propia sobrevivencia, porque el éxito no es para siempre, llega en un momento y si éste ya no existe después, tendrá que salir delante de alguna forma.

La nueva línea de ropa incluye sudaderas, playeras, pijamas entre otras prendas / Cortesía Wendy Guevara Oficial

“Tenemos mucho qué hacer después de su salida, les quiero dar gracias a todas las personas que están adquiriendo las prendas y les mando muchas bendiciones a todos”.

Wendy y el team infierno dominan La Casa de los Famosos

Ayer, Mariana "La Barby" Juárez fue la última eliminada del reality, con lo que ahora la casa es propiedad del Team Infierno.

Además de Wendy, entre los finalistas están Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Sergio Mayer.

Por decisión del público y tras 64 días de encierro, la boxeadora se quedó a un paso de llegar a la final y este domingo se despidió por todo lo alto, siendo la última integrante del Team Cielo en dejar el reality.