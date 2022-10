Lenny Kravitz está en México para el lanzamiento de su sotol Noche Luna

El cantante Lenny Kravitz llegó a la Ciudad de México este lunes para presentar su sotol Noche Luna.

El intérprete de Are You Gonna Go My Way se encuentra en el evento de presentación realizado en un venue de la colonia Juárez.

"Como artista respeto el proceso de creación y me inspira el detalle en el trabajo que hace el equipo para elaborar Nocheluna, aprecio cómo todo este proceso se mantiene fiel a las formas tradicionales de hacer sotol, enalteciendo y comprendiendo lo que involucra esta herencia familiar", dijo el cantante en un comunicado.

"Me siento honrado de amplificar la historia de este increíble destilado y su región", añadió.