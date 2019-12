Todo lo que hay detrás

Queridos lectores, cuando uno ve los trabajos que se realizan en torno a la restauración de los monumentos dañados por el sismo de hace poco más de dos años, ni se imagina todos los requisitos que se tienen que cubrir para trabajar en ellos. Platicando con Viviana López Gutiérrez, restauradora del Centro INAH Morelos, me platicó lo siguiente que se los paso para su información. Así comenzamos en que fue en Phunket, Tailandia, donde hace 25 años, concretamente el 17 de diciembre de 1994, cuando se llevó a efecto la XVIII convención del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde ese día los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del volcán Popocatépetl –don Goyo para los pobladores indígenas-, están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial indudablemente por su valor excepcional y universal. Su historia se remonta a los años de 1525 a 1570 cuando ya se habían instalado las órdenes religiosas de los franciscanos, dominicos y agustinos, primeros en llegar a la Nueva España, en ese orden, quienes en conjunto fundaron más de 100 monasterios de enorme utilidad ya que servían como centros urbanos de los nuevos asentamientos humanos y en la reorganización del agua y la tierra dando un orden a su uso. En Morelos se encuentran 11 de los 14 monasterios, el de la orden franciscana es el de la Catedral de Cuernavaca, cuatro por la orden dominica en Hueyapan, Oaxtepec, Tepoztlán y Tetela del Volcán (donde se encuentran excelentes murales en el claustro protegidos por vidrieras contra las inclemencias del tiempo en esa región), seis por la orden agustina en Atlatlahucan, Ocuituco, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, los tres restantes están en el estado de Puebla en los municipios de Calpan, Huejotzingo y Tochimilco. Desafortunadamente el 19 de septiembre de 1917, en Morelos se localizó el epicentro de tan terrible sismo dañando a los maravillosos monasterios. Era una pena ver la destrucción de esa parte de nuestro valioso patrimonio cultural afectado de esa manera. Aquí en Cuernavaca, es justo reconocer, que si no se desplomó la cúpula de la Catedral fue gracias a las aportaciones económicas obtenidas previamente por el entonces diputado federal Matías Nazario y entregadas para su reforzamiento a través de vías administrativas, que desembocaran a los trabajos en la Catedral supervisados por nuestro obispo Ramón Castro Castro. Cuando me dirigí a las oficinas del Centro INAH en Acapatzingo, Viviana López Gutiérrez, restauradora del Centro INAH Morelos, me informó que trabajan en la restauración de monasterios varios grupos interdisciplinarios bajo la supervisión directa de los especialistas del INAH para que se los trabajos se hagan con los mismos materiales y técnicas usadas en su construcción original de hace casi 500 años. Cabe resaltar que todos estos trabajos están no sólo en las estructuras arquitectónicas, sino en las esculturas policromas, pinturas de caballete, campanas, órganos, pintura mural, retablos de madera, altares de mampostería y púlpitos, entre otros daños. Por lo que el INAH considera super valioso el aporte que están recibiendo de las comunidades y organismos internacionales vinculados al patrimonio cultural y que los apoyos día a día crecen. Qué tal amigos, todo lo que hay detrás de la preservación de nuestros formidables conventos que tanto hemos presumido a nivel nacional e internacional y que ojalá, dentro de poco, podamos volver a contar con ellos. Hasta el próximo lunes.