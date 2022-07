Xochitepec, uno de los municipios más limpios del estado

Con la nueva administración de Xochitepec, encabezada por Roberto Gonzalo “Chalo” Flores Zúñiga, quien pretende que este Municipio sea uno de los más verdes y seguros del Estado, es que el grupo Ambientalista Tequio, conformado por residentes de Santa Fe, Colinas y las Palmas, pudo extender sus proyectos ambientalistas, como lo son primordialmente la realización de ecoladrillos (envases de pet de dos litros repletos de residuos plásticos totalmente aplastados que sirven para la construcción de casas y evitan que dicho plástico vaya a los mares y los ríos– y la recolección de colillas de cigarros –tan contaminantes para suelo y agua, que se ha llevado conjuntamente con CoEco Morelos –para que sean recicladas.

De esta manera, a solicitud del Grupo Tequio, el pasado 4 de julio de 2022 se llevó a cabo la primera brigada de limpieza en los alrededores de Beraka, donde se logró recuperar varias llantas ocultas en la maleza, además de gran cantidad de bolsas repletas de bolsas de plástico, envolturas de papas (entre otras), cucharas, corcholatas y vasos de plástico, que han sido mayormente utilizadas por las personas que consumen alimentos de los puestos que se han colocado por esos lugares. Esto, con la intención de que no se sigan degradando y se conviertan en micro plásticos, el “otro azote de la humanidad”, que ya se encuentra en el agua y en el aire que respiramos.

Para tal efecto, el Grupo Tequio contó con la participación del Lic. Yeriel Agustín Ocampo Magaña

Director de Protección Ambiental; la doctora, Laura Tatiana Cervantes Ramírez, Jefa de Educación Ambiental y del señor Noé Peralta Pantitlán, jefe de la Ayudantía del propio Municipio.

También contaron con la presencia de un paramédico que respaldara la salud de los participantes. Así mismo, el señor José Bejarano, del Departamento de Unidades Habitacionales, detalló el proyecto de balización y reforestación de gran parte de esta área.

El Grupo Tequio y los funcionarios de ecología hablaron con los comerciantes ambulantes de esta zona solicitando su participación, pues son los principales responsables, y serían los principales agraviados si tuvieran que ser retirados de la zona por incumplir lo acordado en cuestión de preservación y limpieza.

Esta fue una gran muestra de que la unión hace la fuerza, esperando que así se conserve y se unan más colonos de los otros fraccionamientos de la zona, persuadiendo, a los que no lo hacen, que paguen su mantenimiento para que no se vean en la penosa y ya no permisible situación de tirar la basura en lugares que sólo contaminan.

El planeta es de todos. Cuidémoslo.