¿Qué aporta el FRENA a la política?

Primera parte

El fin de semana pasado se realizó la tercera jornada de caravanas del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA). Desde la primera convocatoria fueron duramente criticados por su limitado número de participantes y los garrafales errores de sus mensajes, que por cierto inspiraron muchos memes. Sin embargo, y a pesar de eso, las movilizaciones han logrado replicarse en muchas ciudades del país y del mundo.

Además de las caravanas dominicales de protesta, el FRENA ha comenzado a movilizarse durante las giras de trabajo de AMLO en los estados. Si bien la de Cuernavaca no fue la primera, me parece que sí consiguió por primera ocasión perturbar la “mañanera” del Presidente con el ruido del claxon de los autos.

Gilberto Lozano es la cara visible del movimiento y de la consigna ¡AMLO vete ya!; argumentando que se trata de un colectivo ciudadano que busca defender la soberanía nacional, ya que el país se dirige de forma “dictatorial” hacia el “socialismo” y “comunismo”.

Si hay algo que ha caracterizado a las caravanas durante estas semanas, es que la gente del FRENA está muy molesta: el tono de voz, las expresiones corporales y el lenguaje es sumamente ofensivo. Junto a las consignas, usan calificativos despectivos y argumentos abiertamente discriminatorios. Gilberto Lozano podrá decir que su tono “fuerte y directo” es normal por ser norteño, pero no todos podrían escudarse con ese argumento.

En el discurso, invariablemente aparecen las referencias al comunismo o socialismo que dicen “pintan de cuerpo entero” el gobierno de AMLO; son conceptos que la gente no entiende ni mucho menos comprende sus implicaciones políticas, jurídicas, económicas o sociales de estos sistemas. Su principal justificación es que los empresarios no han sido apoyados por el gobierno y que a pesar de saber “cómo producir” y “hacer economía”, el gobierno no los deja.

Otra característica del Frente es su fuerte convicción de sentirse en un ambiente tóxico: aumento de la inseguridad, decisiones erráticas, incertidumbre, abandono gubernamental, destrucción de instituciones, contradicciones de política, falta de seriedad, improvisación e inexperiencia, entre otros señalamientos. Identifican cada decisión, política, declaración o actividad pública con AMLO y a éste con Morena.

Para ellos AMLO es el origen del problema y por eso exigen su renuncia. No importa que sean diputados de un Congreso estatal los que hayan tomado una decisión o cualquiera de las cámaras legislativas del Congreso de la Unión; mucho menos que sea el presiente municipal, un regidor o el mismísimo líder nacional del partido. Para el FRENA todo es lo mismo.

Bajo la premisa “Los enemigos de tu enemigo, son mis amigos”, el FRENA busca aliados en toda la gente agraviada o afectada por la 4T; busca entre la oposición partidaria para iniciar un juicio político a AMLO; e incluso, entre los militares y la marina para alertarlos de una supuesta traición a la patria por seguir una agenda extranjera.

Gilberto Lozano ha dicho que los “ciudadanos” no tienen tiempo para esperar la consulta de revocación de mandato, ellos quieren que renuncie ya; e incluso varios simpatizantes han deslizado otras ideas que son preocupantes.

En el FRENA son conscientes de que su movimiento es polarizante, pero no les importa.

[Continuará…]

Twitter / Facebook: @CzarArenas