¿Cómo afecta un paro de transportistas al comercio internacional?

Por Yolanda Hernández Medina y Santiago Pérez Pacheco

En pleno siglo XXI, condiciones que deberían resultar normalizadas y exigibles para los transportistas no se logran visualizar, lo que ha llevado a buscar alternativas para obtener soluciones. Y es que la situación delictiva que se vive en México plantea diversos retos para las autoridades, que se ven rebasadas en capacidad operativa y de respuesta.

Una triste y cruda situación de inseguridad es la principal causa de la protesta acaecida durante el mes de febrero del 2024 por parte de los transportistas y su personal, pues se exponen a situaciones que ponen en peligro su vida y sus vehículos de transporte, y es que lamentablemente en México no se tiene un control de seguridad en las carreteras nacionales, por ejemplo, autopistas como la México - Puebla, México - Laredo, Cuecnopalan - Oaxaca, resultan poco fiables a la seguridad, y según datos de la SESNP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), ocho de cada diez asaltos se presentan con violencia, misma que genera temor en los choferes, quienes se rehúsan con mayor frecuencia a circular por estás rutas.

El paro de transportistas realizado en fechas pasadas tiene una serie de cuestiones que involucran a varios sectores y temas que el gobierno debe de tomar en cuenta, no solo es un paro, es una demanda de seguridad por las violaciones a los derechos humanos de los transportistas durante su labor y que son contratados por diversas empresas para diferentes necesidades, entre ellas, el comercio de bienes.

Esto no solo afecta a los transportistas sino también al comercio nacional e internacional, porque tienen un mandato que cumplir para llevar la mercancía a su destino como parte de un contrato nacional e incluso internacional, que normalmente está basado en un tratado internacional.

Hay que recordar que el comercio internacional, de acuerdo con el autor Osorio Arcilla, es visto como un conjunto de movimientos comerciales y financieros y todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza que se realicen entre naciones.

Por lo que, un paro como lo sucedido en semanas pasadas genera pérdidas económicas a nivel nacional y a nivel internacional, pues las empresas y forwarders que requieren de estos servicios ven retrasadas sus actividades, ya sea por el aumento de precios o por falta de unidades disponibles, lo que representa un gran reto para la Nación y ponen en entredicho el alcance potencial del comercio internacional para México, ya que es sabido que el comercio de bienes y servicios es una gran fuente de ingresos para el país.

Esto es porque dentro de los atractivos que puede ofrecer el país, la capacidad operativa de los transportistas es primordial para impulsar las operaciones nacionales e internacionales, en aspectos como las importaciones y exportaciones, así como una apertura de mercado para las pequeñas y medianas empresas que buscan la manera de acceder a mercados internacionales.

Si se analiza de manera minuciosa los efectos por el cese de actividades por parte de los transportistas resulta fatal y ataca gravemente a la economía local y nacional, ya que si no hay un flujo económico constante, se pierden oportunidades de inversión y crecimiento, sin inversión no hay comercialización, sin comercialización las empresas no generan el suficiente ingreso económico para sostener sus actividades y con ello, viene la pérdida de empleos y la escasez de bienes y servicios, generando un gran efecto dominó y cortando de lleno la cadena de suministro.

Por lo tanto, lo que se requiere es que exista más protección a los transportistas para evitar que la falta de seguridad tenga efectos a nivel internacional, principalmente entre Estados, porque es probable que las empresas de logistica, almacenaje, de transporte o inversionistas extranjeros demanden a México por no establecer una política de seguridad en la principal vía de comunicación utilizada en México, que es la terrestre.

Por lo tanto, esto no es solo un paro de unas horas, es un hecho que involucra a la población; diversos ámbitos (local, nacional, internacional) y sectores que puede escalar a nivel internacional y perjudicar las relaciones de México con otros países.

YOLANDA HERNÁNDEZ MEDINA es Licenciada y Maestra en Derecho con estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Docente en las Academias de Marco Legal Internacional y Bloques Regionales en IPN. Puedes seguirla en X como @yolher3

SANTIAGO PÉREZ PACHECO es alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la ESCA Santo Tomás