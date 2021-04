Ya sé que me van a decir que estamos en tiempos de pandemia, que la salud es primero y que es mejor guardarse un rato pero…

Con toda la responsabilidad del mundo, tomando en cuenta que cambiamos de semáforo y que también es vital activar la economía local, esta semana Santa les venimos manejando una excelente opción para echar el trago y disfrutar de una buena cena en La Capital Gastrobar.

Estos cuates no vienen a ver si pueden, pues ya tienen experiencia en el ramo, pero sobre todo, encontraron esa sensibilidad indispensable para saber y ofrecer, lo que la banda está pidiendo a gritos después de un año de encierro.

Cuando vi los refrigeradores repletos de chela no pude evitar que se me escurriera la de Remi, pero una vez que me asomé en su interior comprobé que tienen de todo y para todos los gustos, desde las marcas comerciales mas exitosas, hasta cervecería artesanal para los más exquisitos.

Eso no es todo: la coctelería es amplia y muy atractiva, pero para estos calores yo llegué pidiendo un mojito de litro que cayó en como anillo al dedo -y eso que no soy el cabecita del algodón- para abrir apetito y relajar el ambiente.

Ahora que si ya eres de ligas mayores, mejor en lugar de andar pensando, puedes avanzar directo a un fuertecito y pedir un pomo, ya sea de la promo súper pero súper accesible, o alguno más de la carta que te lo aseguro, no lo vas a pagar en ningún lugar a un precio tan razonable.

Una vez que estés armado con un traguito, es hora de ir pensando en meterle algo a la panza, ya sea una botana chingona o algo con más cuerpo para aguantar la jornada.

Probé las alitas y las papas, y la neta es que en La Capital, me supieron mas ricas que en muchos de los establecimientos que las ofrecen como su especialidad. Hay de muchas variedades, dulces y picositas y vienen acompañadas de aderezos chingones.

Pero como la tarde siempre se hace noche (ay güey hasta poeta resulté), fue necesario entrarle más a la carta y explorarla para recomendarles bien y bonito.

Por eso creo que es indispensable que si ya llegaron hasta La Capital, no se pierdan de un apoteósico burrito, en cualquiera de sus variedades, que viene en tamaño jumbo y con el sello de la casa del sabor inconfundible de los cocineros (hombres) que saben combinar la proteína con los vegetales y armar ese pinche manjar, como hace tiempo no lo había probado.

Sin embargo, mención aparte merecen las hamburguesas, que también son tamaño mega y que saben a carne de a deveras. Yo quise una hawaiana y la neta es que me hubiera comido otra, si no se hubiera hecho tan tarde. Por supuesto te las presentan con papas a la francesa o en gajo y franqueadas por unos chiles toreados, que agarras fuerzas para seguir adelante.

La Capital Gastrobar está ubicada sobre la avenida Atlacomumco, casi para llegar a Díaz Ordaz por supuesto aquí en Cuernaburra. Hace unos meses ese mismo sitio albergaba un mercadito de chelas que fue decayendo y que afortunadamente, mis camaradas llegaron a rescatar con su toque especial y su oferta gastronómica.

Pero mejor dense un rol y prueben, para que no les digan y no les cuenten, porque es mentira, lo que uno mira… abur.