Del éxito de los Mary y Castrando Ando

Hace un año justamente subí un nuevo video a mi fan page, sobre mi experiencia garnachera en Tacos Acorazados Mary.

Me había resistido mucho a hacerlo, porque aunque Mary es una de mis visitas obligadas de siempre, hasta ese momento había privilegiado lugares no tan populares, con el objetivo claro y certero de ayudar a la banda a dar a conocer sus delicias y al mismo tiempo, echarles la mano con la situación económica que no ha cambiado mucho, desde hace años.

Total que me fui con Mary y le pedí a Garcitapia -mi tío y padrino- que me acompañara, porque quien lo conoce, sabe que cuando come lo que le gusta, es un espectáculo que contagia y antoja: no me arrepentí. Lo vi y grabé chupándose los dedos y metiéndole unas mordidotas a una manita de puerco a la vinagreta, que tuve que advertirle para que no se fuera a arrancar un cacho.

El resultado fue -como diría Zague- impresionante (al menos para un servidor que no es un youtuber de esos súper famosos). El de los tacos Mary se ha convertido en el video estrella de Castrando Ando, que acumula hasta el día de hoy más de 1.1M (un millón 100 mil) reproducciones, todas orgánicas, que más o menos se entienden al analizar los números: la publicación fue compartida siete mil 200 veces, ha acumulado a la fecha algo así como dos mil 700 comentarios y tiene siete mil 400 reacciones entre likes, me encanta, me sorprende, me enamora y claro, me enoja.

¿Cuál es la fórmula del éxito del videíllo en mención? Estoy seguro que además del feeling con que hacemos todo en Castrando Ando, la clave es que los Acorazados de Mary, además de deliciosos, son muy pero muy polémicos.

De hecho, uno de los principales dilemas de la producción fue si deberíamos ahondar o no, en la receta del arroz de Mary, que casi siempre es criticado por quienes gustan de este cereal, pero lo añoran preparado como para acompañar un buen mole, y lamentablemente, con Mary no van a obtener eso.

El arroz de Mary está diseñado, según sus propias palabras, especialmente para el taco acorazado, así que debe ser quebrado y su consistencia firme para servir de base a la carne o guiso que lleva encima; así lo aprendió desde el inicio y así le ha funcionado durante más de 30 años.

Su éxito es innegable. Los acorazados de Mary son quizá los más famosos de Cuernavaca y al mismo tiempo, los más cuestionados por quienes van a su local con expectativas tradicionales y no. Tal como ahora se acostumbra, para disfrutar de este manjar, hay que deconstruir nuestros conocimientos aprendidos y abrir mente y paladar a su sabor, que la ha mantenido a pesar de las críticas, como número uno de los Godínez de Cuernabaches.

Por cierto. Todo esto viene al caso porque desde esta semana, desde el pasado lunes 15 de junio, Mary reabrió sus puertas, forzadas al cierre por la contingencia sanitaria y atiende en sus mismos horarios únicamente para llevar. Su regreso fue motivo se cientos de publicaciones de tragones que como yo, ya pasamos a pedir uno de carnitas para llevar, con sus rajas y sus papas, igual de deliciosas que siempre.

Los Tacos Acorazados Mary están ubicados en el Pasaje Bellavista del Centro de Cuernavaca y aunque no tiene servicio a domicilio, su logística para llevar no falla. No se hagan, visítenla ya.