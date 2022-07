Monreal y Ramírez Aguilar unen fuerzas en Chiapas rumbo a elecciones del 2024

Los senadores Ricardo Monreal Ávila y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidieron en Tuxtla Gutiérrez la primera asamblea de ciudadanos y enlaces legislativos de Chiapas, al que asistieron más de dos mil personas, el inicio del camino para las elecciones del 2024 en que el país elegirá el próximo presidente de la república y Chiapas al siguiente gobernador del estado.

Ambos son senadores por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aunque no lo han hecho público, Monreal Ávila es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, mientras que Ramírez Aguilar es uno de los aspirantes a la candidatura por la sucesión de la gubernatura.

Monreal Ávila expuso que en la última etapa del senado habrá una agenda basada en las opiniones de la gente, hemos sentado las bases para que México sea más justo, más equitativo y el combate a la pobreza, el presidente de la república ha avanzado en ese propósito, los programas sociales son Constitucionales, las bases están sentadas, pero hay que sentar los siguientes pisos de la transformación y reconciliación y garantizar la continuidad de la estrategia iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero debemos seguir luchando porque el 75 por ciento de los chiapanecos viven en pobreza.

Añadió que juntos y juntas vamos a elaborar la propuesta para el progreso y el desarrollo, por en materia política social vamos a profundizar en los programas sociales, una política social integral para fortalecer y dar soluciones a los problemas sociales complejos que enfrenta México, atender a la niñez, juventud y vejez, los municipios más marginados del país, nuestro programa plantea el desarrollo de un programa social incluyente, un sistema de salud de cobertura universal de calidad que atienda todas las enfermedades, un ingreso básico universal, seguro de desempleo, sistema de pensiones mixtas.

También es necesario sentar las bases de las personas dependientes, la salvaguarda de los derechos de las víctima y la reparación del daño, la clase media deberá fortalecerse, impulsar su crecimiento y robustecerse, por ello necesitamos un nuevo sistema fiscal, que nadie se quede sin comer para ello, habrá que invertir en el campo y en todos los sectores de la economía para acabar con la pobreza, 7 millones de personas trabajan en el campo, el 30 por ciento no recibe ingresos, comentó Ricardo Monreal.

Dijo que proviene del campo, conoce sus necesidades, será el mejor aliado de los campesinos de Chiapas, que las zonas rurales dejen de ser el epicentro de la pobreza, atender a los agricultores, ganadería, pescadores, es mucho lo que apoyan, pero es mucho lo que necesitan y hay que saldar la deuda, hay que incrementar la inversión pública, brindar acompañamiento tecnológico, créditos y acceso a los mercados locales y globales.

Nuestro proyecto de nación plantea asegurar la soberanía alimentaria capaz de competir en los mercados internacionales, incorporar a los campesinos a un esquema de, el acceso a la educación, apoyar la certificación de jóvenes que viven en el campo, promover el arraigo y evitar la migración con un campo más eficiente con inversión en bienes públicos, destacó el senador Ricardo Monreal.

Es necesario subsidiar cultivos en el sur sureste, los campesinos deben estar en la posibilidad de mejorar su producción para que no haya país que desconozca a esta región productora, consentir la producción temporal a ruego, a 30 años de la expedición de la ley agraria hay que actualizarla, el proyecto tiene la intensión de mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, mis abuelos fueron ejidatarios, 14 hermanos y mi padre estudio solo hasta el segundo grado de primaria, añadió el senador de Zacatecas.

Sus hijos y sus hijas pueden ser representantes populares, nunca se olviden de su pueblo, mi padre nos sacó adelante, por eso hay que defender a la educación, por ello acompañado a Eduardo Ramírez Aguilar, a quien recomendé hace cuatro años que no fuera candidato a gobernador, que vendría si tiempo y este "ya llegó", dijo Monreal, en tanto el pueblo le gritó: "gobernador", "gobernador".

Ricardo Monreal añadió que ahora el senador Eduardo Ramírez ha crecido y ahora sí está listo, no es justo que Chiapas padezca la misma pobreza, por eso cuando se cumplan 200 años de la federación de Chiapas a México es Eduardo quien encabezará los reclamos para hacer justicia a Chiapas y yo ahí estaré, apuntó.

El senador Eduardo Ramírez explicó que siempre le patentiza su respeto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, lo fuimos en el pasado y lo vamos a hacer en el 2024, esta es la asamblea de amigos, conozco a todos los presentes, soy un hombre de esfuerzo, esta es nuestra primera asamblea ciudadana y de enlaces legislativos es para que de granos un representante del Senado en cada comunidad, ejido, barrio, fraccionamiento y colonia en los 125 municipios, vamos a llegar bien organizados para el 2024.

Vamos a cumplir 200 años de la federación de Chiapas a México y en ese sentido, presento el "Plan Chiapas Avanza" porque creo en el federalismo, no a la sumisión, hemos actuado con valentía, gallardía y pasión, porque paz necesitamos en Chiapas y en México, yo me inspiró en los hombres de historia del estado e invoco el pensamiento de Ángel Albino Corzo, que dijo que cada quien sea capaz de observar el destino que se construye con las ideas, con contenido humano y social.

También hay que poner las ilusiones, el corazón y la alegría, nuestros afanes, los propósitos en la vida, una lucha con coraje, con determinación, por eso yo estoy con Chiapas, que no quepa la mejor duda, no perdamos los valores, en la dignidad, respeto, honor y en la buena fe, estos afanes de Ángel Albino Corzo, siguen vigentes y también me inspiró en Belisario Domínguez, pero también me inspiro en el liderazgo de Ricardo Monreal, un mexicano que lucha a favor de México, añadió.

Vamos juntos a combatir la pobreza, por eso debemos llegar a diciembre con todas las asambleas en todos los municipios y comunidades, queremos llegar para el siguiente año en la segunda asamblea en la que vamos a convocar a 100 mil chiapanecos que van a venir por su propio pie para defender nuestra dignidad y respeto, "se llegó la hora", les pido que seamos sinceros, no vamos a ofrecer absolutamente nada, solo esperanza y un mejor futuro para Chiapas, dijo Ramírez Aguilar, lo que arranco el grito de la multitud: 'gobernador", "gobernador", gobernador".

A ello respondió "estoy como en las carreras, esperando el banderazo, llegado su momento vamos a demostrar el músculo completo, se van a espantar, Chiapas en el 2024 cumplirá 200 años de federación y vamos a revisar el pacto para exigir y defender lo que a Chiapas le corresponde". El universo conspira a nuestro favor, la convocatoria es para salir adelante.

Mientras tanto, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, coordinador de las asambleas ciudadanas, dijo que las estructuras impulsan en el estado la propuesta política para el progreso de Chiapas.

Estuvieron presentes el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño; los exdiputados locales Marco Antonio Cancino, Fidel Álvarez Toledo, Judith Torres Vera, Darinel Villatoro, Dulce María Rodríguez Ovando, Viridiana Figueroa, Patricia Conde, René Velazquez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Carlos Moreno Guillén, entre otros, así cono expresidentes municipales como Jorge Constantino Kanter, entre otros.

Asistieron simpatizantes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixtla, Villaflores, Ocosingo, Arriaga, Villacorzo, Cacahoatán, El Bosque, Mapastepec, Las Rosas, San Fernando, Jiquipilas, Pichucalco, Tecpatán, Tonalá, Escuintla, Montecristo de Guerrero, Ixtacomitán, Catazajá, La Independencia, Cintalapa, Pichucalco, Socoltenango, Tenejapa, así como de otros municipios.

Un alto número de simpatizantes presentes no portaban cubrebocas recomendado por el sistema de salud para disminuir riesgos de transmisión del virus Covid 19.