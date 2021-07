Víctimas de Flores Magón eran parte del equipo amateur “Nacional”

Este lunes, familiares y amigos de las víctimas del multihomicidio de la Unidad Deportiva de la colonia Ricardo Flores Magón de Cuernavaca, regresaron al lugar de los hechos para colocar veladores en las granadas donde sus seres queridos perdieron la vida.

Una de esas personas dijo que todos ellos pertenecían al equipo de fútbol amateur “Nacional“ y que horas antes de los hechos, disputaron un partido de la liga dominical que conforman alrededor de 16 escuadras.

Incluso mencionó que el destino lo salvó, pues minutos antes de la agresión, él pasó a saludarlos, pero prefirió retirarse a su casa debido a que se sentía cansado y justo cuando abandonaba el lugar la agresión ocurrió.

“Cuando se escucharon los disparos yo ya había caminado hasta el otro lado; yo no los juzgo por lo que hayan hecho, pero esa no es la forma de morir. A mi me tocó suerte porque yo estuve a punto de quedarme aquí a echarme unos y ahí quedaron ellos”.





Versión de testigos

El ataque armado sucedió a escasos metros donde varios niños estaban jugando, así que al escuchar las detonaciones corrieron. Sus padres los tomaron en brazos y salieron de la Unidad Deportiva.

“Cuando terminan los partidos muchos niños entran a la cancha y se ponen a jugar fútbol y por lo menos 10 niños estaban ahí cuando ocurrió todo”, dijo una vecina de la calle Coahuila de esta localidad que por temor a la inseguridad tampoco quiso decir su nombre.

Otro hombre dijo que fueron muchos los disparos que escuchó y aseguró que pensó que el número de víctimas mortales sería más que el reportado por las autoridades policiales.

“Entraron por la puerta de la calle Coahuila y por ahí mismo salieron, los vecinos de este lugar aseguraron que venían vestidos de negro y que iban en motos”, destacó el señor Rodolfo.





Inseguridad en la Flores Magón

Tras estos hechos los vecinos de la zona coincidieron de forma anónima que existe bastante inseguridad en la colonia, pues existen desde robos hasta asesinatos como el de este fin de semana.

“No hay seguridad, imagínese que aquí matan a una persona a la hora que sea, o

sea, a veces pasan las patrullas, pero no nos sentimos seguros, mencionó una comerciante.





Otro residente mencionó que “hay mucha violencia, mucho robo, no sentimos l seguridad para avanzar con tanto delincuente, entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de protegernos unos a nosotros. Debería cambiar los operativos en muchas formas”.

Y es que además indicaron que el sector de la Policía lleva varios años sin funcionar, pues casi no hay patrullas y policías.

Este es el segundo multihomicidio que se registra en esta colonia después de que agosto del 2020 siete jóvenes fueran atacados en la calle Puebla, en donde murieron seis.