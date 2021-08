Vecinos exigen más seguridad en colonias de Cuautla

Derivado de los actos de inseguridad que se continúan registrando en Cuautla, vecinos de diferentes colonias señalaron que continúan haciendo rondines de seguridad de manera independiente y trabajando en conjunto a través de los grupos de SeguriChat. Aunque señalan que el apoyo de la policía es bueno, ayudantes municipales dicen el material que tienen les es insuficiente

En las últimas semanas son varias colonias las que han comenzado a colocar lonas con mensajes de advertencia a la delincuencia organizada, también en varias zonas los propios vecinos se organizan para colocar cámaras de seguridad o rejas para tratar de mantener sus calles lejos de la delincuencia.

Plan de Ayala, Puxtla, Emiliano Zapata, Biznaga, Ex Hacienda del Hospital, son algunas de las colonias donde los vecinos han comenzado a colocar este tipo de lonas y donde se están buscando estrategias de seguridad.

Por su parte, ayudantes municipales de colonias como Tepeyac, Pablo Torres Burgos, Morelos, Hermenegildo Galeana, entre otras, han dado a conocer que en las colonias se cuenta con el apoyo de los elementos de seguridad pública del municipio, sin embargo, calificaron como insuficientes los recursos con los que los policías cuentan para poder brindar seguridad a las colonias.

“Si nosotros les hacemos un llamado a los elementos de Seguridad Pública, sí lo atienden, llegan en un promedio de siete minutos y como ayudantes notamos que sÍ hay una disposición para trabajar, pero a lo que nos enfrentamos en conjunto es que no cuentan con material suficiente, es decir, no hay tantas patrullas o estas están en mal estado, no cuentan con armas suficientes o capacitación; eso afecta directamente a todos los cuautlenses”.

Vecinos pidieron a las actuales autoridades no dejar en el olvido el tema de seguridad, así como a las autoridades entrantes establecer acciones que ayuden de manera inmediata a los ciudadanos en este sentido.