Supuesto repartidor de comida asalta a transeúntes

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna informó que se ha registrado un caso de un robo a transeúntes por parte de supuestos repartidores de comida.

Vázquez Luna señaló que el robo ocurrió en la colonia Las Granjas de Cuernavaca el pasado 13 de julio, en un vídeo que se viralizó en redes sociales se muestra a dos jóvenes sentados en una banqueta alrededor de las 19:00 horas cuando el supuesto repartidor en compañía de otro sujeto desciende de una motocicleta y procede a despojarlos de sus pertenencias, luego del robo los hampones huyeron.

“Es el primero que tenemos de esa naturaleza, que fue robo, no tenemos otro (caso) por el momento, pero yo decía que esa es la razón por la cual vamos a seguir revisando a los conductores de moto que se dicen repartidores no importa si son de pizzas, que también están muy establecidos y que ellos están bien identificados, no importa, a todos los vamos a revisar”, aseveró la titular de la Seprac.

Asimismo, la funcionaria municipal explicó que en ese caso en particular, se atendió el llamado de auxilio, sin embargo, el lugar en el que se desarrolló el atraco tiene líneas de fuga, por lo que los delincuentes lograron escapar.

“Acudimos a su auxilio, pero desafortunadamente buscan esas líneas de fuga que es hacía El Pocito, para acceder a esta vía de comunicación que te lleva para Jiutepec y desafortunadamente no los pudimos atrapar. Esa es la razón por la que la policía no puede dejar de hacer prevención revisando a los conductores de moto que llevan ese tipo de mochilas”, expuso Vázquez Luna.

Agregó que los operativos en las motocicletas de reparto continuarán haciéndose, ya que se han detectado otros escenarios, como la repartición de sustancias prohibidas y la portación de armas blancas.

“Hemos detenido a personas que traen esas mochilas y que están cometiendo algún delito… Aproximadamente dos personas con sustancias nocivas y otras personas con otro tipo de materiales, como navajitas, a veces nos dicen que son para su trabajo, pero no está permitido porque es un elemento de riesgo”, informó la titular de la Seprac.





