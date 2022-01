Solo tres municipios entregaron a tiempo plan contra incendios

Hasta el momento, solo los municipios de Ayala, Miactlán y Coatlán del Río entregaron su plan para combatir incendios en la próxima temporada, el resto aún no lo hace pero todavía esta en posibilidades en “ponerse al corriente”, así lo aseguró el Coordinador de Protección Civil (PC) de Morelos, Enrique Clement Gallardo.

Hasta el momento, solo los municipios de Ayala, Miacatlán y Coatlán del Río entregaron su plan para combatir incendios en la próxima temporada, el resto aún no lo hace pero todavía esta en posibilidades en “ponerse al corriente”, así lo aseguró el Coordinador de Protección Civil (PC) de Morelos, Enrique Clement Gallardo.

El limite de entrega es esta semana, pero dado que la gran mayoría no los ha presentado, esta autoridad estatal concederá un plazo adicional para que las direcciones municipales cumplan con esta obligación que prácticamente consiste en tener un protocolo para saber cómo actuar frente a un siniestro en sus localidades.

“Estamos iniciando ya la temporada de incendios forestales, ya incluso hemos tenido algunos, cinco en diciembre y cinco en lo que va de enero aunque sean leves han tenido que ser atendidos y con la participación de algunos municipios, por eso es importante contar con este plan”, dijo el Coordinador.

Enrique hizo una convocatoria puntual a los directores municipales ya que esto implica también una responsabilidad directa para los nuevos funcionarios si no se aplican las medidas o procedimientos preventivas adecuadas.

“Y sobre todo es que no pueden ser susceptibles de contar con recursos federales en caso de no atender un área de recuperación o reconstrucción sino no hay estos programas preventivos debidamente preparados. La ley contempla esa obligatoriedad, aunque no señala una sanción para quienes no la cumplen”, mencionó.

Sin embargo, algunos municipios apenas nombraron a sus directores de PC que se encargaran de todas estas labores y solo el de Ocuituco sigue sin un responsable de esa área, por lo que esta condición los llevó a retrasarse en las labores de planificación.

Así que el coordinador, se pronunció porque las designaciones que se hayan tomado sean las adecuadas y que quienes se encuentran al frente de la PC en los municipios tengan los conocimientos necesarios para desempeñarse en sus áreas.

“Es importante tener un titular porque es el responsable de atender cualquier tipo de contingencia en los municipios y aquí lo que pedimos es que sea alguien con experiencia y con conocimiento del área; que no sea alguien improvisado porque deberá tomar en algún momento decisiones de alto nivel y esta en juego en ocasiones la vida de las personas”, aseveró Clement Gallardo.

Por ahora, los directores que ya fueron nombrados se reúnen cada miércoles para trabajar de forma conjunta en las tareas de prevención que se deben tomar para este rubro. Cada encuentro se lleva a cabo en un municipio distinto con el fin de recorrer y ver las necesidades de cada uno.





