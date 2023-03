Se realiza en Zacatepec jornada de búsqueda de desaparecidos

Este jueves 23 de marzo se llevó a cabo en Zacatepec la segunda jornada de búsqueda de desaparecidos en el municipio, con apoyo de personal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y elementos de la Guardia Nacional, a petición de un colectivo de búsqueda de personas de la Ciudad de México; tras concluir la jornada no se lograron encontrar indicios de restos humanos.

La primera búsqueda de desaparecidos en el municipio de Zacatepec se realizó el 13 y 14 de marzo, con la participación del colectivo "La unión de familias residentes buscando a sus corazones desaparecidos", durante esa jornada se localizaron restos humanos en un pozo cartesiano sin agua.

La jornada de búsqueda de este jueves con personal de la fiscalía de desaparecidos y elementos de la Guardia Nacional se realizó a petición del colectivo capitalino, de acuerdo a una carpeta de investigación, en la zona cerril de las faldas del Cerro de la Tortuga en Zacatepec, participaron también binomios caninos.

Durante los trabajos de búsqueda se encontraron por lo menos dos fosas abiertas sin restos humanos en ellas; la jornada de búsqueda se efectuó en la misma zona donde el pasado 13 de marzo realizaron excavaciones integrantes del colectivo "Unión de familias residentes buscando a sus corazones desaparecidos".

En esta segunda jornada de búsqueda en Zacatepec no se encontraron indicios de restos humanos, a diferencia del pasado 13 de marzo cuando durante los trabajos realizados en esa jornada localizaron un pozo cartesiano donde emanaban malos olores, descubriendo que en el fondo del pozo estaba el cuerpo de una persona (se trataba de una mujer), cuyo cadáver no pudieron sacar en ese momento hasta obtener una orden de un juez, por los restos fueron rescatados al día siguiente, el martes 14 de marzo.

Derivado de aquella jornada en la que se localizó el cuerpo de una mujer y ante una serie de inconsistencia, el colectivo de búsqueda emitió un comunicado pidiendo al Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, cumplir las tareas de búsqueda de personas desaparecidas con estricto apego a la ley y respetando el derecho de las familias de estar informados de los casos y trabajos de búsqueda.

El pronunciamiento del colectivo se dio ante una presunta serie de hechos que indicaban que las autoridades buscaban obstaculizar y excluir de los casos de desaparecidos el trabajo realizado por las familias buscadoras, además de considerar que las prácticas realizadas por la autoridad parecen tener otra finalidad menos la de localizar a los desaparecidos.

Familias buscadores piden respeto y sensibilidad

El colectivo de búsqueda de desaparecidos refirió que "el 13 de marzo con la Comisión Estatal de Búsqueda llegaron a un sitio que fue señalado como un probable punto de una fosa clandestina, resultó ser positivo y se localizó uno de nuestros tesoros al fondo de un pozo de agua, apegados al protocolo de inmediato se procedió a la notificación a las autoridades ministeriales para hacer el levantamiento del cadáver y la recopilación de las pruebas periciales, sin embargo, no se realizó el levantamiento del cuerpo, justificaron que no se podía proceder al mismo debido a la falta de una orden de cateo cuando no estaba en una propiedad privada", fue hasta 24 horas después de haber encontrado el cadáver que se rescataron los restos de una mujer.

Las familias piden que se les informe sobre las acciones emprendidas en los sitios de inhumación clandestina y expliquen por qué varios de estas han vuelto reincidentes, ya que el 14 de marzo pasado la fiscalía fue omisa en informar sobre los trabajos de inhumación, cuando es un sitio de interés para las familias, lo que demuestra falta de compromiso de la autoridad.

Los colectivos demandan una actualización de los trabajos de búsqueda y estricto apego a la ley por parte de la fiscalía, respetando la participación de las familias buscadoras agravadas, también piden que se les informe de los sitios de inhumaciones clandestinas.

De igual forma las familias exigen una explicación del rol o interés de las agencias funerarias en los procedimientos de la fiscalía, ya que el pasado 14 de marzo llegó una funeraria al sitio en el que se localizó el cuerpo de una mujer en un pozo de agua seco.

Los colectivos remarcan a las autoridades que todas las familias de las víctimas tienen derechos y no pueden ser menospreciadas ni excluidas; "nuestra situación de víctimas y dolientes no nos hacen menos ciudadanos, nuestra situación es producida por la incapacidad omisión y colusión de las autoridades y por lo tanto es nuestro derecho de exigir verdad justicia y no repetición, por eso seguimos en pie de lucha porque necesitamos defender los derechos de quienes no están".





