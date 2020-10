Registran uso de tarjetas responsables

En la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) Morelos, no hay registro de problemas de tarjetahabientes por sobreendeudamiento a consecuencia de la pandemia, sólo hemos tenido desde que iniciamos la nueva normalidad en agosto, tres asuntos de orientación precisamente para llegar a un acuerdo de pago derivado de tarjetas de crédito por sobreendeudamiento, lo que hasta cierto punto es un indicador muy bajo, informó Carlos Flores Hernández Asesor de Educación Financiera.

El funcionario explicó que derivado de la pandemia a lo largo de ya casi todo el año, la mayor parte de la gente ha hecho uso de estas herramientas, para poder precisamente quedarse en casa y hacer las compras vía electrónica en este caso a través de tarjetas de crédito o débito, pero reiteró que no ha habido un incremento en su utilización sobre todo en la tarjeta de crédito.

Explicó Carlos Flores que un claro ejemplo de lo que hemos visto sobre todo en el estado de Morelos han sido las compras en tiendas departamentales o de servicio, los superes como los conocemos, porque mucha gente quiere evitar el riesgo o tiene la precaución de no de acudir a uno de estos establecimientos y lo que han hecho es precisamente las compras en línea en las páginas de internet de este tipo de tiendas, pero solo utilizan su capacidad de pago en este caso de sus tarjetas de débito.

En el caso de las tarjetas de crédito, explicó Calos Flores, la gente ha sido muy consciente de que derivado de que no tiene fuentes de ingreso es complicado en este caso poder utilizarlas porque saben que en algunos casos la tienen al tope y en este punto destacó que de acuerdo a un indicador del Banco de México a mayo de este año, había cerca de un 42 por ciento de créditos que estaban en moratoria, lo que implica que muchos de ellos ya no pudieron hacer el pago de sus mensualidades, a consecuencia de la pandemia porque recordemos que esta fue en marzo y la mayor parte de los estados de cuenta se generaron en abril para hacer el pago al siguiente mes que sería mayo y ya no lo pudieron hacer.

Agregó que este indicador ha sido relevante porque muchas personas no cuentan con ingresos o en otros casos también se vieron disminuidos sus ingresos y esto ha hecho que muchos de ellos, sean muy conscientes y para no generar un sobre endeudamiento de su capacidad de pago, no las están utilizando en exceso, sólo lo indispensable, de acuerdo a la capacidad de pago que puedan tener en estos momentos.

Por ello reiteró que pese a que están utilizando sus tarjetas no han excedido su capacidad de pago no han incurrido en un mayor endeudamiento y algunos se han adherido a los programas que han ofrecido los bancos, pero hay que recordar, destacó el Asesor de Educación Financiera, que esta ayuda únicamente es postergar el pago, lo que implica que en lugar de que los intereses del crédito que se tenga que pagar mensualmente, durante los cuatro meses que ofreció la banca solamente se van a generar no se va a exigir el pago pero se acumulan a la deuda total lo que implica como se le denomina es una "especie de estiramiento del crédito" lo que quiere decir si lo teníamos a 24 meses y estos cuatro meses no se generaron los intereses ahora tu crédito quedará a 28 meses porque fueron los cuatro meses del periodo del postergamiento del pago que se generan al final del periodo, finalizó diciendo, Flores Hernández.







La información más relevante CADA mañana. Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca