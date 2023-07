Por falta de pruebas, liberan a presuntos robacoches de Acapantzingo

La banda de robacoches que fue aprehendida en el poblado de Acapantzingo de Cuernavaca el pasado 19 de julio, quedó en libertad por la determinación de una juez de control, quien dijo que no se presentaron las pruebas suficientes en el caso.

Lo anterior lo informó la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de la capital de Morelos, Alicia Vázquez Luna. Informó que los cuatro sujetos detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, después de que un vecino del poblado de Acapatzingo denunciará ser víctima de robo y amagado con un arma de fuego.

Los supuestos responsables del robo responden a los nombres de Fernando "N", Sebastián "N", Giovanni "N" y Bryan "N".

"Una vez que la víctima realizó la denuncia, los jóvenes fueron puestos a disposición del juez de control... porque el ministerio público abrió una carpeta, la integró y judicializó. Lamentablemente para nosotros es justo señalar que estas personas no fueron vinculadas a proceso, no obstante, la detención de la policía se calificó de legal. El juez de control con sede en Atlacholoaya determinó dejar a salvo los derechos de las víctimas y ponerlos en libertad a reservas, la causa que puso el juez es que la víctima no quiso, o no pudo, o no llegó a tiempo con su factura que acreditaba la propiedad del vehículo", explicó Vázquez Luna.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Por último, la titular de la Seprac expresó su malestar por la liberación de los delincuentes y señaló que la policía municipal seguirá realizando sus operativos, y tratando de cubrir las más de 400 colonias que conforman a Cuernavaca.

"La policía municipal actuó de manera firme con aquellas personas que rompen la tranquilidad... es para nosotros molesto que los delincuentes sigan en las calles", concluyó Vázquez Luna.