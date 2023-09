Persiste el robo de maquinaria de construcción

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Morelos, Armando Núñez Iragorri informó que el robo de maquinaria persiste y va en aumento, razón por la cual las empresas que rentan estos equipos ya no quieren prestar el servicio.

A inicios de 2023 el robo de maquinaria ligera y pesada se hizo visible. En abril eran solo un par de casos, pero a la fecha ya suman aproximadamente diez.

Los constructores que no tienen la maquinaria adecuada, deben acudir a empresas para rentar equipos, el trámite de renta incluye la firma de pagarés y/o contratos que establecen responsabilidades, por lo que en caso de robo, la persona que solicitó el servicio debe pagar el daño.

"Había bajado y me informan que muchos ya no quieren rentar, porque no hay donde guardarlas y es un riesgo, porque se las están robando aquí en Cuernavaca y el norte del estado", explicó Núñez Iragorri.

Las máquinas que más robaron son computadoras de concreto, revolvedoras y retroexcavadoras, estas últimas llegan a costar más de dos millones de pesos.

Núñez Iragorri desconoce sí los empresarios las recuperan, sin embargo, cree que la posibilidad es nula porque generalmente quien las roba, las vende fuera de la entidad para no ser sorprendido.

Aunque el CMIC reporta diez robos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registrado un solo robo de maquinaria en lo que va de 2023, lo que quiere decir que los empresarios no denuncian los robos.

Para disminuir el riesgo ahora contratan a personal de seguridad que esté por las noches y en fines de semana, para no terminar pagando por una maquinaria que no es de su propiedad.