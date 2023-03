Otro sustazo en el Paso Exprés, cae escombro en el puente Tabachines

El desprendimiento de escombro debajo del puente Tabachines del Paso Exprés causó pánico entre la población ante un supuesto colapso de la estructura, por lo que estuvieron compartiendo fotografías y videos para alertar a la ciudadanía, sin embargo, la situación fue derivada de los trabajos de mantenimiento que Caminos y Puentes Federales (Capufe) está realizando sobre la autopista.

Rocío Guadarrama, titular de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, descartó que hubiese un riesgo para la población, por lo que el puente sigue siendo utilizado con normalidad.

Desprendimiento de material del #PasoExprés debajo del puente de Tabachines causó pánico en la población ante un presuntos desprendimiento. Sin embargo, PC descartó que existan riesgos para la población

Guadarrama indicó que Capufe realiza acciones preventivas reparando una pequeña fisura que representaba un riesgo, sobre todo para los motociclistas que circulaban a la altura del kilómetro 93.

“Mira lo que están haciendo son reparaciones, es mantenimiento entre junta que existe entre las trabes, no hay peligro, no hay daños estructurales. La abertura que están realizando arriba es de un metro de ancho, aproximadamente por 18 metros de largo, pero es por lo que mide la trabe, entonces al momento de hacer las reparaciones y quitar parte del asfalto que tiene la parte de arriba obvio se desprende la parte de abajo”, explicó Guadarrama.

No obstante, la funcionaria municipal señaló que no fueron notificados por Capufe sobre estas labores y los conductores al circular debajo del puente se alarmaron y comenzaron a difundir imágenes en redes sociales.

“Lamentablemente es normal, no podemos decirle a la gente que no se alarme por los sucesos anteriores, ya sabemos lo que había pasado, el socavón, entonces es normal que la gente se asuste, pero realmente espero que esto les ayude a que tengan la certeza de que no hay ningún riesgo”, señaló.

A la zona acudió personal de la propia dependencia municipal, así como de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil e integrantes del Colegio de Ingenieros del Estado, para verificar que todo transcurre con normalidad.

Las labores de mantenimiento continuarán durante la tarde de este jueves 23 de marzo a la altura del puente Tabachines en ambos sentidos, sur y norte.