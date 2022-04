Otras 23 familias son evacuadas del cerro de Vista Hermosa

Se amplió el perímetro de riesgo en el cerro de la colonia Vista Hermosa, con lo cual suman 23 viviendas en peligro, por lo que las familias ya han sido notificadas, informó el director de Protección Civil (PC) de Jiutepec, Francisco Barona Téllez.

Informó que de acuerdo a los últimos resultados, se determinó que se amplía el perímetro por lo que se consideran 23 casas, además de las 30 que en un inicio se notificaron y desalojaron.

Estos estudios fueron realizados por el Instituto Nacional de Geología y se contó con la intervención de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las 23 familias fueron notificadas, algunas dejaron sus viviendas y otras regresaron a habitarlas, pero se mantendrá una vigilancia en el lugar; en cuanto llegue la temporada de lluvias se les va pasar hacer la invitación a desalojar por el riesgo que existe.

El funcionario explicó que donde están estas 23 viviendas es el terreno más duro y rocoso, pero no es una garantía de que no suceda un desgajamiento, “todavía no hay grietas, vienen de la parte de arriba, se alcanzan a observar; sin embargo, con la naturaleza uno nunca sabe”.

Refirió el titular de PC Jiutepec que han sostenido una serie de reuniones con personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y con la Secretaría de Gobierno estatal para ver el tema de las familias afectadas con el desgajamiento del cerro.

El gobierno estatal ha propuesto un predio para la reubicación de las familias, el cual está ubicado en Emiliano Zapata y se encuentra en un proceso de validación por diferentes autoridades, como es la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil del municipio y la Comisión Federal de Electricidad, dado que el terreno se encuentra cerca de algunas líneas de alta tensión, entre otras dependencias estatales que tendrán que determinar la viabilidad de ser habitado.

Explicó que en caso de que el predio cumpla con los requerimientos, la Sedatu, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), estaría a cargo de llevar a cabo el proyecto de reubicación y de la construcción de viviendas.

Barona Téllez comentó que por instrucciones del alcalde Rafael Reyes, se han mantenido informados a las familias afectadas sobre dicho proceso.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través del Newsletter





Local

Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!