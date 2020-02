Hay emergencia por feminicidios

Morelos se encuentra en los primeros lugares en feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Nacional, informó la titular del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM), Flor Dessiré León Hernández, quien no dudó en señalar que, a nivel nacional, "estamos en una emergencia; la situación es grave. No podemos dejar de verlo y tenemos que reconocer y redoblar esfuerzos para que tengamos una política articulada y vinculada".

Exhortó a crear un plan emergente que atienda muy bien y dé resultados, mismos que, dijo, deben estar con las 15 medidas consideradas en la Alerta de Violencia de Género, que está activa en ocho municipios de la entidad, por lo que llamó a redoblar esfuerzos en esas localidades y generar una política de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el resto del estado.

Respecto al movimiento nacional del nueve de marzo cosideró como legítima la iniciativa que surge de la sociedad civil desde el movimiento feminista.

“Es importante visibilizar que si paran las mujeres, la República no puede continuar; las mujeres en México tienen un impacto en su economía y, más allá de la economía, necesitamos parar, pero con un sentido; en el caso del instituto, es un mecanismo de apoyo de las mujeres; no paramos nuestro trabajo, no podemos parar por que llegan seis mujeres diario en situación de violencia, sería ir en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es una situación muy especial”.

Resaltó que es importante la solidaridad; sin embargo, reconoció que también es momento de que se reconozcan las desigualdades, "que salga de decir cuántas mujeres están en cargos de dirección, si gana o no lo mismo que los hombres, si hay casos o no de acoso; en el caso de los municipios, si están apoyando a las instancias municipales con presupuesto; ¿en los Ayuntamientos qué se está haciendo para fortalecer las instancias municipales?, muchas trabajan con sus propios recursos”.

Destacó que Morelos y México se encuentran en un estado de emergencia y las instituciones tienen la obligación de responder con políticas públicas, con leyes y acciones inmediatas.

Lo anterior, luego de celebrar en Tlaquiltenango el primer Parlamento de Mujeres 2020, donde, además señaló la importancia de tener una agenda legislativa de género; "es un pendiente que se tiene después de 15 años de trabajo con la sociedad civil. El movimiento feminista siempre ha estado en el parlamento de mujeres y siempre es bueno escuchar las voces de las mujeres y avanzar”.

Dicha agenda legislativa debe atender las demandas de las mujeres y crear políticas públicas de acuerdo con peticiones puntuales.

Dessiré León señaló que en el instituto se tiene un mecanismo que se desprende de la Ley de Acceso las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la mesa de armonización legislativa, donde trabajan con todas las diputadas y diputados, la consejería jurídica y Secretaría de Gobierno. El año pasado se logró que cinco proyectos se subieron al pleno y se diera la vista de armonización legislativa, y en este parlamento se van a aterriza en propuestas legislativas con perspectiva de género.