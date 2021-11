Hacen falta más recursos para la seguridad: Matías Quiroz

Ante el contexto de violencia que vive Morelos, es necesario destinar mayores recursos a las dependencias de seguridad y la fiscalía, consideró el secretario general del Partido de la Revolución Democrática en Morelos ( PRD) Matías Quiroz Medina.

Señaló que en la descomposición social que se vive a nivel nacional en materia de seguridad social no se puede perder de vista que la política de "abrazos no balazos" o "acúsenlo con su abuelita no está dando resultados en el contexto nacional y evidentemente Morelos no escapa a esta situación.

Consideró que no solo es importante destinar recursos a las dependencias de seguridad como es la Fiscalía, corporaciones policíacas y dependencias de prevención del delito, sino también fortalecer la administración de la justicia en lo que corresponde a los tribunales superiores de justicia y prestar particular atención a la rehabilitación de los delincuentes que permanecen detenidos en los centro de readaptación social.

"Hoy la seguridad pública sigue siendo uno de los temas más sentidos en el contexto nacional , así lo revelan las encuestas en donde casi 9 de 10 encuestados manifiestan algún grado de inseguridad", dijo.

Matías Quiroz indicó que entre 8 y 9 mujeres de cada 10, manifiesta sentirse insegura y con la pandemia 2 de cada 10 ha sido violentada en su hogar.

Cuestionado sobre si fracasó el Mando Coordinado, el secretario general del PRD indicó que si no se destinan los recursos a las policías preventivas nos encontraremos en un grave riesgo, "basta ver en qué condiciones se encuentran patrullando los oficiales, basta observar la calidad y tipo de uniformes que están vistiendo los elementos de la seguridad pública en todos los municipios, basta ver el esfuerzo que desarrolla cada policía desde su trinchera para poder responder a las demandas de seguridad".

El cambio de la cabeza del titular de la Comisión de Seguridad Estatal ( CED), Quiroz Medina indicó que es una gran responsabilidad que le compete al gobernador Cuauhtémoc Blanco y que debe de valorar no por simpatías , no por camadarerías, o por instrucciones de una presidencia de la república , se tienen que evaluar las estadísticas comparativas de los últimos 3 años y así observar los resultados.

Comentó que en función de los resultados establecer las estrategias de cambio que se tengan que hacer.

Finalmente indicó que desafortunadamente Morelos está inmerso en el cinturón central del país, con la Ciudad de México, Estado de México , Puebla y la vecindad con Guerrero, no escapa a este problema nacional.