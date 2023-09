Exalcalde de Cuautla, en prisión preventiva hasta el 4 de septiembre: defensor

Daniel Barranco Guzmán, abogado defensor del expresidente municipal de Cuautla Raúl "N", informó que están a espera de la audiencia de vinculación a proceso que se realizará el próximo lunes 4 de septiembre, en tanto detalló el exedil permanecerá en prisión preventiva en la cárcel distrital de Cuautla.

El litigante detalló que por no existir arraigo por parte del exalcalde, la juez Juneli Pichardo determinó dar la prisión preventiva en su contra, por lo que fue llevado a la cárcel distrital de Cuautla mientras se realiza la próxima audiencia.

“Vamos a esperarnos a la audiencia de vinculación a proceso que se llevará a cabo este lunes 4 de septiembre a las 8:00 horas, para conocer si se da la vinculación o no, en caso de no dar la vinculación él podrá salir libre, ya que ahorita la juez al considerar que no había arraigo determinó la prisión preventiva”, precisó el jurista.

Por su parte, la jueza determinó dejar al exedil de Cuautla en prisión preventiva justificada luego de que la Fiscalía Anticorrupción imputó a Raúl "N" por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, ya que presuntamente distrajo 9 millones 850 mil pesos de la recaudación anticipada del cobro del impuesto predial.

Durante la audiencia la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación relacionada con la causa penal JCC/57/2021.

De acuerdo a la información vertida por la agente del Ministerio Público, Raúl “N” presuntamente distrajo el dinero recaudado en noviembre y diciembre de 2018, el cual, correspondía al pago anticipado del predial del año 2019, ya que transfirió a otra cuenta la millonaria cantidad y de ahí realizó diferentes transferencias, haciendo uso indebido del recurso.

La Fiscalía Anticorrupción presentó múltiples datos de prueba para comprobar que el dinero se gastó de manera indebida, de forma ilegal y sin atender las obligaciones que como alcalde tenía el ahora imputado. En tanto, por el grave daño causado al erario del municipio y debido a que el exedil no pudo comprobar tener un domicilio cierto y existir riesgo de fuga, la jueza determinó dejarlo en prisión preventiva justificada. Se otorgaron 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, la cual se realizará el próximo 4 de septiembre a las 8 de la mañana.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube