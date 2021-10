Evidente, la crisis en seguridad asegura la CDHM

"Lo ocurrido en Huitzilac es grave. Se entiende el hartazgo social pero no se justifica el linchamiento de dos personas", señaló José Martínez, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM); mientras que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández, comentó que lo ocurrido es evidencia de que se vive la peor crisis de inseguridad en la entidad.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, admitió que el déficit de elementos provocó que la corporación no pudiera actuar contra los más de 200 ciudadanos que lincharon a dos presuntos secuestradores en el Ayuntamiento de Huitzilac durante la tarde del miércoles.

A su vez, el diputado Arturo Pérez Flores propuso al pleno del Congreso la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, para que explique por qué no se aplicó el protocolo para evitar los hechos.





FACTORES

Martínez Cruz consideró grave lo recientemente ocurrió en Jantetelco, donde la gente pretendió linchar a unas personas e incendió una patrulla.

“La explicación tiene que ver con el hartazgo, la indignación, la rabio, el coraje, la frustración de muchísima gente que ve cómo se comenten delitos y que la inmensa mayoría permanecen en la impunidad, estamos hablando de cifras oficiales que ubican a Morelos entre los primeros lugares a nivel nacional en varios delitos".

En el caso específico de Huitizlac, dijo, la gente ha señalado desde tiempo atrás la violencia e inseguridad, así como la ausencia de apoyo oficial, de ahí que muchas veces ellos retienen a los presuntos delincuentes, pero nunca los habían ptivado de la vida.

“Es muy importante atender la exigencia y el reclamo de la ciudadanía, pero de ninguna manera justificamos que se prive de la vida a ninguna persona".





INCOMPETENCIA

Desde la tarde del miércoles que pobladores de Huitzilac mantenían retenidos a dos sujetos, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, exigió a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) la aplicación del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento en el Estado de Morelos.

Tras los hechos expresó que lo sucedido en Huitzilac evidencia la peor crisis en materia de inseguridad y violencia que sufre el pueblo de Morelos, ante la incompetencia del Gobierno estatal.

Agregó que la decisión del Ejecutivo estatal fue dejar que el pueblo los linchara, acto que calificó como acción homicida al retirar a los policías del Ayuntamiento de Huitzilac.

En Huitzilac existe una población superior a los 17 mil habitantes, pro solo hay 28 policías preventivos. De ese total de efectivos solo 14 trabajan por turno. Esto quiere decir que cada elemento tendría que cuidar a mil 214 ciudadanos, algo que suena prácticamente imposible y fuera de los estándares de seguridad pública que como mínimo en México establecen que exista 1.8 elementos por cada mil habitantes.





LINCHADOS TENÍAN ANTECEDENTES PENALES

Ojeda Cárdenas detalló que fue él mismo quien decidió no actuar para evitar el linchamiento, pues explicó que los primeros en llegar al lugar fueron 10 policías que eran superados 20 a 1 por los pobladores. Y aunque después llegaron 30 efectivos más decidió no correr el riesgo para salvaguardarlos a ellos y a las autoridades municipales que trataron de negociar con los pobladores.

“Entonces, por eso la valoración del escenario y de los riesgos fue muy complicada y yo asumo la responsabilidad de los hechos ocurrido y se trabajara para enfrentarlos y para corregir lo que haya que corregir, para que algo no vuelva a suceder en Morelos”

El encargado de la política interna mencionó que las dos personas que perdieron la vida fueron ya identificadas y que ambos tenían antecedentes penales, pero estas declaraciones fueron severamente criticadas por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Morelos, quien consideró que el funcionario esta revictimizando a esos dos hombres.





POCOS POLICÍAS

Los ciudadanos de Huitzilac volvieron a sus actividades habituales este jueves después de que el día anterior dos hombres, foráneos del municipio, fueron linchados por una turba de más de 200 personas en el patio de la presidencia municipal, luego de ser acusados de secuestro cometido en contra de una jovencita.

Comerciantes de la zona que testificaron lo sucedido, afirmaron que todo inició a solo dos cuadras del Ayuntamiento, justo en la calle Nezahualcóyotl, del lado de la carretera Huitzilac-Zempoala, cuando cuatro hombres a bordo de una camioneta pretendieron llevarse por la fuerza a una menor de edad.

Los vecinos los sorprendieron y los presuntos secuestradores salieron huyendo con dirección a la avenida Cuernavaca, luego tomaron esa avenida con dirección a Huertas de San Pedro para escapar, pero solo dos de ellos lo lograron, el otro par fue detenido por los ciudadanos que los llevaron a la presidencia. Hasta ese momento la Policía no intervino, según el relato.

Los llevaron ellos mismos a los separos y después decidieron lincharlos en la presidencia, mientras que los pocos policías que había decidieron retirarse sin poder hacer nada debido al poco número que eran.

“Seguridad no hubo porque nunca llegaron, ya demasiado tarde fue cuando llegaron. Los muchachos pidieron auxilio en la presidencia y no había nadie. El presidente municipal (Ulises Pardo) supuestamente no estaba y después apareció. Entonces hicieron justicia porque no hubo seguridad”, fue lo que dijo una comerciante que prefirió el anonimato.

Otra locataria consideró que realmente se necesita mayor seguridad, aunque apuntó a veces “no sabemos de quién cuidarnos si de los ladrones, de la autoridad o de las personas que vienen a hacer cosas, así que prefirió no opinar sobre si la justicia por propia mano es la forma de resolver estos conflictos.

“Ahora si no sé ya ni que decir, si decir cosas malas de las personas que vienen a robar o de los que se defienden, ahora ya no sabeos ni qué hacer. Cada quien piensa diferente y pues allá ellos, no sabemos”, dijo la misma comerciante mostrándose temerosa del tema.





LA ESCENA DEL CRIMEN

Este jueves alrededor de las 11:30 horas, la presidencia municipal estaba prácticamente vacía, la mayoría de las oficinas estaban cerradas y solo dos otra se encontraban en servicio pero no había más de dos empleados en cada área incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública en donde solo había un elemento.

En el patio del Ayuntamiento, donde se registró el lineamiento de esas dos personas a las 16:05 horas del miércoles guardaba una tensa calma, pues todavía había sangre en el piso, desde los separos hasta el punto en el que ambos hombres murieron.

Mientras algunos reporteros tomaban imágenes del sitio, ningún empleado se atrevió a salir, solo el único policía se acercó para hacer unas preguntas y luego se retiro.





COMPARECEN FAMILIARES

La calle donde ocurrió el intento de rapto se ubica a un costado de la carretera Huitzilac-Zempoala, del lado de una rosticeria. Es una calle que no cuenta con alumbrado publico, pues los habitantes aseguraron que de todas las lámparas solo sirve una.

Este jueves por la mañana los padres de la menor no se encontraban, pues fueron a comparecer ante el Ministerio Público por el intento de rapto de su hija menor de edad, de acuerdo con los vecinos de la zona.

Pues las autoridades les pidieron que presentaran una denuncia por el delito de intento de privación de la libertad, para que fuera integrado al expediente del caso.





SEGUNDO LINCHAMIENTO DEL AÑO

El pasado 16 de marzo de este año se registró un linchamiento en el parque Lagunas de Zempoala, luego de que un brigadista muriera ahogado cuando discutió con tres hombres que lo arrojaron a ese afluente.

Los familiares así como amigos del socorrista se enfrentaron a los presuntos responsables y golpearon a uno de ellos hasta provocarle la muerte dentro de ese mismo lugar.

Esa noche la Policía reportó que el hombre dentro del agua murió por ahogamiento y que la otra víctima fue decapitada. Hasta ahora ese caso sigue bajo investigación de la Fiscalía del Estado.





PABLO OJEDA SECRETARIO DE GOBIERNO DE MORELOS

La valoración del escenario y de los riesgos fue muy complicada y yo asumo la responsabilidad de los hechos ocurridos. Se trabajará para enfrentarlos y corregir lo que haya que corregir”

Con información de Javier Omaña