En Yecapixtla encuentran una fosa clandestina

“Hasta encontrarlos”, frase que cada día de esta semana se ha ido repitiendo durante los hallazgos positivos en dos predios ubicados entre los límites de la colonia Mixtlalcingo y Huexca, en el municipio de Yecapixtla.

El domingo pasado integrantes de la VI Brigada Nacional de Búsqueda informaron que iniciarían trabajos en un paraje de Yecapixtla, señalado vía denuncia anónima como posible fosa clandestina.

El lunes iniciaron las labores junto con autoridades de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

Asimismo se apoyaron de voluntarios, familiares y binomios caninos de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Guardia Nacional para realizar el primer “peinado” del terreno, el cual es de aproximadamente mil metros; en el lugar al fondo se observa un cerro donde se extrae arena y una zona accidentada.

En esa primera revisión, bajo el rayo del sol y alejados de la comunidad empezaron con el análisis del sitio. Los cambios que muestra la tierra, incluso el olor, son indicios de que ahí podrían existir cuerpos enterrados, según han explicado los brigadistas, quienes a través de los años y el trabajo en campo han adquirido la experiencia.

“No somos especialistas, pero esta desesperación por saber dónde están a quienes amamos" ha hecho que los familiares aprendan y al revisar cada zona de trabajo "hemos observado que pueden existir cambios en el terreno, en la tierra, que a veces uno cree imperceptibles, pero son los indicios que nos pueden llevar a dar con un hallazgo positivo”, explican los integrantes de la Brigada.

Por ejemplo, si entierran una varilla en el terreno y ésta sale húmeda es un indicio de que la tierra ha sido removida recientemente.

Es así como al detectar esos cambios en el terreno los toman como punto para trabajar y excavar, primero, con una pequeña retroexcavadora. De manera cuidadosa retiran la tierra y con varillas hacen huecos, Después ingresan los perros entrenados en la búsqueda de cuerpos para olfatear. Si algo llama su atención los canes también empiezan a excavar y es así como en conjunto todos van trabajando en la zona.

Este lunes se reportaron dos hallazgos positivos correspondientes a restos óseos, los cuales por sus condiciones podrían tener un aproximado de cinco años de estar en esa zona.

Ese mismo día, al caer la noche se determinó suspender los trabajos y retomarlos la mañana del martes. Las labores arrojaron el cuarto hallazgo positivo pero otra vez la oscuridad impidió continuar con las actividades, de tal forma que se optó por avanzar el miércoles, cuando nuevamente se confirmó la presencia de más fragmentos humanos.

Durante los trabajos de búsqueda en el predio se excavaron zanjas de entre nueve a 10 metros de largo y de aproximadamente tres metros de profundidad. Se apoyaron con maquinaria pesada para llevar a cabo estos trabajos, lo que permitió que este miércoles se localizaran restos óseos correspondientes a un fémur, cráneo, entre otros.

De acuerdo a los brigadistas, la mayoría de los hallazgos han sido sólo fragmentos humanos y sólo en un caso se ha localizado un cuerpo completo.

Sin embargo, ese mismo miércoles por la tarde ubicaron tierra removida cerca de la zona y al revisarla hallaron restos óseos que podrían corresponder a un pie humano, por lo que de inmediato avisaron a las autoridades y a los demás brigadistas, asegurando ese punto.

Hasta la tarde de este jueves, los integrantes señalaron que se han ubicado ocho hallazgos positivos, por lo que se continúan trabajos en la zona.

Piden a Fiscal atender el tema

El presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, llamó la atención del Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, para que atienda el tema de las fosas clandestinas, “porque resulta preocupante que los ciudadanos sean los que encuentran esos sitios ilegales de inhumación, en lugar de las autoridades”.

Lo anterior, luego de que integrantes de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, informaron del hallazgo de cinco fosas clandestinas con restos óseos en el municipio de Yecapixtla, situado al oriente del estado.

“Morelos no merece esto, no somos policías, nos toca darle el lado a la gente, no vamos a dejar de señalar cuando los responsables de la seguridad en Morelos no están hacheo haciendo su trabajo”, afirmó.

Yecapixtla es el municipio que el hoy diputado del PAN, Francisco Sánchez Zavala, gobernó durante los últimos casi seis años; recordó que a su llegada a la alcaldía de Yecapixtla en 2016, su objetivo era recuperar la paz y tranquilidad del municipio porque el anterior gobierno municipal mantuvo una alta incidencia delictiva de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En una breve conferencia de prensa, el representante del Poder Legislativo, reconoció el trabajo desarrollado por los colectivos que integran la Sexta Brigada Nacional de Personas Desaparecidas, cuya representación se reunió con los diputados el pasado 13 de octubre.

Sobre el mismo tema, el diputado Julio César Solís Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, hizo un llamado al gobierno estatal a reconocer una realidad de seguridad pública distinta a la que observa.