En el transporte público, mayor vulnerabilidad para mujeres

El Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC), a cargo de Lorena Castillo Castillo, implementó el proyecto Rutas seguras y sororas, después de que se detectó que en el transporte público es donde las mujeres se pueden sentir más vulnerables.

Castillo Castillo mencionó que se han detectado dos casos de acoso a mujeres en Cuernavaca, sin embargo a esta cifra se suman cinco más que se registraron dentro de la zona conurbada. “Toman rutas que las traen de los municipios cercanos a Cuernavaca, y ellas son quiénes han reportado a través de la calcomanía (Rutas seguras y sororas)”, explicó.

Refirió que menos del 10% de las agresiones a mujeres se presentan en el transporte público, sin embargo, al no existir una cultura de denuncia no se puede medir con exactitud cuántos ataques se han presentado.

“Es importante incentivar la cultura de la denuncia para que no pensemos que si hacen alguna mirada o tocamiento o alguna agresión verbal no es importante denunciar, porque puede crecer, es por eso que no hay tanto registro”.

Pese a que han sido pocos reportes los que han recibido, la titular del IMC mencionó que el último reporte fue de una mujer que viajaba desde Xoxocotla, quién había sido agredida ya que la despojaron de sus pertenencias, pero posteriormente, al bajarla de la unidad, la intentaron arrastrar a otro sitio, este hecho alertó a las autoridades debido a que la agresión continuó abajo del transporte y aunque no pasó a mayores, este incidente fue reportado con a la directora de la instancia de la mujer en el municipio de Xoxocotla.

La titular del IMC señaló que no se busca generar un estado de alarma sino de prevención, no solo para quiénes puedan ser víctimas sino para aquellos que quieran agredir sepan que van a tener un castigo.

El grupo de Rutas unidas también se sumó a esta iniciativa, por lo que los chóferes del transporte colectivo también tendrán que ser capacitados en cuánto a la sensibilización con el tema de acoso y abuso sexual, así como en temas de salud mental: “Es importante atenderlos ya que es un tema de capacitación integral”, explicó la titular del IMC.

Los teléfonos de emergencia que se encuentran en las calcomanías ubicadas en diferentes transportes colectivos sirven en primer lugar para dar aviso inmediato a las autoridades y que acudan al lugar donde se presentó el abuso, y en segundo para tener un registro de lo sucedido.

