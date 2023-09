Echar tiros al aire no es patriótico: Vázquez Luna

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna pidió a la ciudadanía evitar el uso de armas de fuego para lanzar tiros al aire en el marco del festejo de la Lucha de Independencia de México.

Vázquez Luna señaló que la patria no se representa de esta forma: "Aquellas personas que acostumbran a tirar al aire, les recomendamos no hacerlo, porque el nacionalismo no se representa de esa manera. Esta es una fiesta que implica el sacrificio de nuestros antepasados para tener una independencia, donde todos los mexicanos somos libres".

Asimismo, señaló que tampoco se debe hacer uso de otro tipo de artefactos que puedan poner en riesgo la salud y seguridad de las personas, como lo es la pirotecnia.

Bajo ese tenor, señaló que la coordinación de Protección Civil de Cuernavaca realizó operativos previo a los festejos patrios, con el fin de evitar la venta de pirotecnia o cualquier otro artefacto explosivo.

"Protección Civil de manera anticipada ha estado haciendo las recomendaciones y también tenemos una campaña en las redes para que las personas tomen conciencia sobre la prevención social de la violencia, hay que tener mucho cuidado con todos estos materiales explosivos, que no los utilicen los niños y jóvenes sin supervisión de los adultos, ya que pueden generar daños mayores", explicó.

Por último, Vázquez Luna señaló que Protección Civil continuará con las revisiones durante las festividades, ya que no se descarta que en pleno festejo haya venta de fuegos artificiales.