Continúan denuncias por robo en panteones de Cuautla

El director de Panteones del municipio de Cuautla, René Trejo Espinoza informó que hasta el momento se ha iniciado siete carpetas de investigación por distintos hechos de robo al interior del Panteón Municipal.

En días pasados ciudadanos denunciaron robos y vandalismo al interior del Panteón Municipal; señalaron que tumbas habían sido destruidas llevándose floreros, imágenes y hasta las lápidas hechas a base de mármol, razón por la cual se exigía intervención de la autoridad ya que no era la primera vez que ocurrían estos hechos.

Al respecto, el funcionario municipal reconoció que sí ha habido robos al interior del panteón, no obstante estos ocurren por las noches cuando no hay nadie que los vigile, "tanto el Panteón Municipal como los otros 29 camposantos que hay en las colonias no hay velador por lo que quedan desprotegidos".

Dijo que por el día se cuenta con el apoyo de elementos de seguridad, quienes hacen recorridos por el panteón ya que también se ha detectado que ingresan personas a ingerir bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas.

"Hasta el momento se han iniciado siete denuncias por distintos hechos de robos al interior del panteón, en donde se han llevado desde cruces, floreros e incluso hasta imágenes o lápidas hechas de mármol, lamentablemente al ser de noche no nos damos cuenta de quienes son".

En Cuautla existen 33 panteones de los cuales, dos son particulares y uno ministerial, el resto se localizan en colonias y algunos son ejidales, de ellos que no cuenten con vigilancia privada, en tanto la seguridad pública solo realiza recorridos durante el día por ello que son constantes los robos en estos lugares, además de que es común la presencia de personas que se introducen al interior del panteón para drogarse, ingerir alcohol y hasta para hacer sus necesidades fisiológicas.

"Se está haciendo todo para poder hacer frente a este problemas, las carpetas de investigación están, esperamos que pronto se pueda dar con los delincuentes".

