Condena ONU asesinatos de activistas sociales

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de los activistas Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal, ocurridos en las dos últimas semanas en Cuernavaca, además de exigir se investigue exhaustivamente.

A través de un comunicado la ONU-DH llamó a las autoridades a cumplir con el deber de investigar ambos casos exhaustivamente, con debida diligencia y abordando todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa de derechos humanos para que no queden en la impunidad.

“El hecho de que se hayan cometido dos asesinatos de activistas sociales a pocos días de distancia y en la misma ciudad, profundiza su gravedad y nuestra preocupación por lo sucedido. Estos letales ataques son un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en un contexto en el cual se tiene registro de amenazas y ataques previos en contra de las víctimas y de otras personas defensoras”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

Señalan que durante este año la ONU-DH ha documentado al menos 10 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor. En 2020 documentó los homicidios de ocho.

“Los asesinatos de los señores Morales y García se suman a otras agresiones y ataques contra las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Morelos, como los asesinatos de Samir Flores en 2019 e Isaac Medardo en 2020. Es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que las personas que defienden los derechos humanos, y en particular el derecho a un medio ambiente sano, puedan realizar su importante labor de manera libre y segura”, expresó el representante de ONU-DH.

De acuerdo a la información recibida por la ONU-DH, Rodrigo Morales Vázquez fue asesinado en Cuernavaca la noche del 2 de septiembre de 2021. El señor Morales Vázquez había participado de forma reiterada en las movilizaciones relacionadas con el rechazo al relleno sanitario de Loma de Mejía debido a su posible impacto ambiental.

El relleno sanitario de Loma de Mejía que se puso en marcha en 2008 y cuya actividad cesó dos años después, habría sido reabierto a comienzos de 2021. Durante el primer periodo de operación de dicho relleno sanitario se registraron diferentes agresiones y actos de estigmatización y hostigamiento contra defensores ambientales en la zona por su oposición al mismo.

Alejandro García Zagal fue asesinado en su casa el 7 de septiembre de 2021. La víctima era reconocida por su actividad de apoyo a vecinos de colonias populares, habiendo participado recientemente en las denuncias sobre las posibles deficiencias en el servicio de abasto de agua potable. Además se destaca que Alejandro García Zagal había denunciado amenazas y una agresión el año pasado.

La ONU-DH expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades del señor Rodrigo Morales Vázquez y del señor Alejandro García Zagal y llama a las autoridades a garantizar su seguridad y otorgarles el apoyo necesario.





Destaca Cuauhtémoc Blanco casos sin resolver del fiscal

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseveró que para mala fortuna de los morelenses el fiscal general no ha hecho su trabajo y la prueba es que a la fecha no ha resuelto ni un solo caso grave como el de Samir Flores, Juan Jaramillo y los activistas asesinados recientemente en Cuernavaca, de manera irónica, el mandatario señaló que se atreve a tomarse la foto con gente del FBI, "si la agencia norteamericana se entera que no ha resuelto un solo caso se mueren de risa".

El jefe del Ejecutivo llegó a Casa de Gobierno para dar el último ensayo previo a las celebraciones patrias, que como se anunció previamente, sería virtual; esta vez aceptó hablar de varios temas, cuestionado respecto al asesinato reciente de los dos activistas en la capital, aseveró que es lamentable la perdida de estas vidas, pero “volvemos a la mismo ¿quién tiene que trabajar? el fiscal, ¿cuántos homicidios hemos visto y cuántos ha resuelto el fiscal? ninguno, y se los vuelvo a repetir, allí están los casos de Samir Flores, Juan Jaramillo, las muertes en el centro de la capital y ahora los dos activistas”.

Descalificó el argumento de la falta de recursos que aduce el fiscal morelense, "lo que debe hacer es trabajar, eso, que se ponga a trabajar y a investigar realmente, y si no pues que se vaya. Un ejemplo grande es el de Samir ¿cuánto lleva? o del Chuy o Juan Jaramillo ¿cuánto lleva? y qué ha hecho (el fiscal), nada y entonces que se ponga a trabajar, es lo que le puedo decir”.

Por otro lado, sobre su reunión el pasado 06 de septiembre con Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, informó que acordaron detener los cortes de energía eléctrica en pozos de agua en Cuernavaca, lo cual hasta el momento se ha respetado.

Consideró preocupante que el actual alcalde se niegue a dar adelantos en la deuda que dejó crecer, pero anunció que gestiona un nuevo encuentro para acercar a las autoridades municipales que presentan adeudos por el consumo de energía eléctrica y buscar que el agua potable llegue a la población.

Agregó que mantiene el apoyo para la capital del estado y exhortó al alcalde en funciones y el próximo presidente municipal a comprometerse a realizar los pagos correspondientes que adeuda el SAPAC.





Con información de Israel Mariano