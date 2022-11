Colectivas contabilizan 93 feminicidios en 2022

Diferente a las cifras oficiales que contabilizan apenas una treintena de feminicidios en lo que va de 2022, colectivos de mujeres feministas aseguran que son ya 93 los registrados. La mañana de este 25 de noviembre, durante la manifestación en la Plaza de Armas de Cuernavaca, exigieron un alto a la simulación de políticas públicas para erradicar la violencia.

“No queremos sus pinches pantallas ni sus moños naranjas. A la justicia no le importan las víctimas, solo les importa poner sus pinches pantallas para ver el fútbol”, gritó la hermana de Melany Fernanda, asesinada en el municipio de Huitzilac, al norte del estado de Morelos, y cuyo agresor no ha podido ser detenido pese a tener una orden de aprehensión en su contra. “Éste hombre, Ernesto Ibarra Torres, es un criminal que ha matado a más mujeres, no solo a mi hermana; que incluso violenta a su propia familia y está siendo protegido”.

En las escalinatas de Plaza de Armas, los colectivos de mujeres pintaron de color rosa cruces en señal de las mujeres que han sido asesinadas, escribieron mensajes con la exigencia de “ni una más”, lanzaron consignas contra las autoridades que, aseguran, “igual que en el caso de Ariadna Fernanda, mienten para que los agresores no pisen la cárcel, emiten necropsias que distan de la realidad.

“Estamos cansadas de ir a marchar y que la gente nos vea como locas, como agresivas, pero nadie se pone en nuestros zapatos hasta que les pasa a sus hijas y a sus hermanas”, añadieron.

En la manifestación exigieron que los integrantes del Sistema para Erradicar, Atender, Sancionar la Violencia (SEPASE) dejen de simular en sus acciones.

“Las declaraciones y el trato de la fiscalía del estado sobre el feminicidio de Ariadna, además de ser irresponsable y revictimizante, dejan ver la incapacidad de las instituciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. La fiscalía de Morelos es la muestra de un estado incompetente, negligente y omiso, en el que la violencia contra las mujeres debería ser atendidas en todos los niveles y poderes del estado con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”, señalaron.

Pidieron de los tribunales se cumpla la ley, se tutelen los derechos humanos fundamentales de las mujeres. A 7 años de la Alerta de Violencia de Género en 2015, Morelos sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia en violencia contra mujeres, acusaron.

