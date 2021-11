Ciudadanos se organizan contra la delincuencia

Para la autoridad estatal los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvives) funcionan y operan en los 36 municipios de Morelos, pero a decir de algunos integrantes de este proyecto no están al cien por ciento.

Precisamente son ellos quienes han insistido en que se reactiven e incluso ofrecieron pagar los desperfectos de las patrullas y la gasolina para que éstas realicen sus recorridos.

El 27 de abril de 2017 fueron publicadas las últimas reglas actualizadas para la operación y funcionamiento, así como la responsabilidad de estos órganos, que se supone deben estar integrados por ciudadanos interesados en el tema de la seguridad.

Es decir, los Comvives no constituyen grupos policiales y, por ende, no podrán usar uniformes, insignias o desempeñar funciones reservadas a los mismos, ni tampoco podrán portar armas de fuego, ni artefactos u objetos destinados al uso exclusivo de las instituciones policiales.

Lo que sí tienen es un vínculo profesional, laboral, administrativo o de naturaleza similar con las corporaciones e instituciones de seguridad pública del Estado o los municipios.

Desde la óptica gubernamental y debido al espíritu de su creación, los Comvives han estado funcionando en la actual administración porque la instrucción del Comisionado de Seguridad es continuar a la participación ciudadana en este tema.

“Hemos estado trabajando con ellos en capacitaciones y en reestructuraciones cuando los integrantes de esos Comvives así lo solicitan, y nosotros hacemos una actualización de sus datos y del Comité”, afirmó Anabel Banda Ruiz, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

El hecho de que no sean tan visibles, agregó, es porque se ha buscado vincularlos al Segurichat, para que a la par de las capacitaciones se brindae el monitoreo en las 24 horas del día.

Al día de hoy, señaló, operan alrededor de mil 500 comités: “Ante la próxima renovación de las presidencias municipales estamos solicitando las bases de datos de los municipios para hacer un cruce con los que tenemos nosotros, y tengamos a todos estos Comvives registrados con su acta constitutiva, y lo que tenemos localizado es que hay comités que son más participativos que otros”.

Estos grupos de ciudadanos solicitan de forma constante actualizaciones, capacitaciones y visitas a sus colonias aunque hay otros que argumentan poca participación por su falta de horario, la pandemia que ha detenido el trabajo durante más de un año.

“Aunque nosotros trabajamos continuamente sí hay ciudadanos que nos han pedido que detengamos el trabajo de campo, y hacemos el monitoreo a través de Segurichat y quienes están en la plataforma se trabaja con ellos”.

A lo largo de estos tres años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Banda Ruiz destacó que el programa sí cuenta con resultados.

“La verdad es que a través de los Comités de Vigilancia Vecinal obtenemos la mayor parte de la información porque son los ojos que tenemos en las colonias, a través de las rondas exploratorias, son quienes nos determinan cuáles son los focos rojos que hay que atender y por supuesto también son el enlace que tenemos con cada uno de los municipios y sobre todo con las colonias de mayor incidencia trabajamos más de la mano. Es un trabajo, como su nombre lo dice, de participación ciudadana y es una de las directrices del almirante Ortiz Guarneros, en el sentido de emigrar de una seguridad pública a una ciudadana”.

Señaló que en la estrategia de seguridad pública de la administración actual la participación de la gente es prioritaria. Cuestionada sobre los alcances que tendrá el proyecto en el actual gobierno, aseguró que buscan crecer todo el tiempo, incluso se siguen conformando comités nuevos porque hay ciudadanos que han solicitado formarlos.

En el corto plazo es que todos los Comvive sean incluidos en el Segurichat, con la finalidad de que puedan estar alertas las 24 horas: “Esa es una meta que tenemos, que no nos quedemos como Comité de Vigilancia sino que también nos comprometamos a dar el monitoreo de manera permanente”.

Y es que desafortunadamente no han sido incluidos de manera uniforme debido que en algunas regiones del estado no se cuenta con internet o las personas no tienen la tecnología necesaria y adecuada para estar en contacto, o hay personas que no han sabido usar el equipo por medio de WhatsApp, no conocen las redes sociales o cualquier otra plataforma, y no ha permitido un mayor acercamiento, aunque si no existe este avance se redoblan esfuerzos en las áreas de emergencia.

Recordó además que mediante los Comvives la gente puede hacer el señalamiento de cuestiones que pueden vulnerar la seguridad como la necesidad de luminarias, terrenos que son baldíos, falta de patrullaje preventivo, puestos de firma para garantizar que las unidades están dando sus rondines; o incluso se puede actuar a manera de acompañamiento cuando la gente requiere hacer una denuncia, es decir, su acción es sobre todo preventiva, y para conocer a detalle el proyecto se puede marcar al 777 3 62 13 23.

Sin embargo, para el presidente del Comvive de la colonia Jardines de Cuernavaca, Eduardo Maigre, desafortunadamente estos comités no se han reactivado por completo.

En su caso los constantes hechos de inseguridad en esa colonia lo obligaron a solicitar ayuda al titular de la CES y volvieron a reactivar esa representación social.

“Me quejé con el comisionado José Antonio Ortiz de la falta de atención a los Comvives, fueron a la colonia y volvimos a armarlo; se hizo el convenio con la policía y quedaron de enviarnos una patrulla en la cual nosotros íbamos a pagar algunos gastos, como un cristal que tenía roto una puerta y la gasolina para su funcionamiento. Desde esa fecha la patrulla nunca llegó, no obstante que se les entregaron las llaves del módulo de seguridad y se hicieron los arreglos”.

Por eso, debido a la agresión a una mujer que salía de un colegio ubicado en esa colonia, convocó a sus vecinos a realizar una protesta y como medida de inconformidad cerraron virtualmente la colonia con una caminata.