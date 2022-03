Chalmeros vuelcan al regresar de tomar ceniza en Chalma

Una familia de poblanos volcó este miércoles por la tarde en Cuernavaca cuando iban de regreso a su casa luego de haber visitado al Señor de Chalma en el Estado de México.

Sin decir su nombre, el conductor de la camioneta en la que viajaban, aseguró que cerca de las 17:00 horas, iban en descenso sobre la avenida Subía a Chalma, cuando se quedaron sin frenos en la colonia Lomas de Atzingo.

“Se fue el pedal hacia adentro y fue lo único. No venia tan rápido así que lo baje a primera y puse el freno de mano. Al ver la fila hacia abajo de vehículos, lo primero fue que no involucrara más autos y a la familia así que no quedó de otra más que subirme a la baqueta”, dijo el conductor que prefirió no dar su nombre.

En el vehículo viajaban siete adultos y tres niños, pero afortunadamente ninguno resultó lesionado de consideración, solo presentaban algunos golpes, sin embargo, esto provocó un cierre total de la circulación afectando esa misma avenida así como Ávila Camacho.





