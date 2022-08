CDHM rechaza intervenir en pleito de alumnas de la Normal de Amilcingo

Padres de alumnas de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural de Amilcingo “Emiliano Zapata” que presuntamente fueron víctimas de abuso durante el curso de inducción acusaron que los asesores jurídicos de la Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se negaron a iniciar una queja.

Este jueves, padres de familia denunciaron que sus hijas fueron víctimas de abusos por parte de las estudiantes que conforman el Comité Estudiantil, quienes dirigen el curso de inducción.

Las familias afectadas acudieron este viernes a las instalaciones de la Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos para presentar una queja por las supuestas agresiones que sufrieron sus hijas.

Los padres de familia manifestaron que se explicó a las asesoras jurídicas lo ocurrido, en donde denunciaron que las alumnas fueron golpeadas y abusadas, además de que las integrantes del comité supuestamente les dijeron que este curso era obligatorio ya que de no tomarlo no tenían su lugar seguro, a lo que las representantes de la Visitaduria les manifestaron que la queja no era procedente.

Las familias señalan que les argumentaron que la queja al no ser contra un funcionario no era procedente, por lo que los padres precisaron que la agresión y los abusos fueron presuntamente cometidos al interior de un plantel educativo público.

Los padres de familia dijeron que están buscando sumarse más familias y que analizan iniciar denuncias en contra de las jóvenes que integran el comité.





