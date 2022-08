Cancelan multas electrónicas por desacuerdo con el concesionario

El 27 de julio pasado se dio a conocer la suspensión momentánea del uso de las terminales electrónicas para el cobro de multas de tránsito en Cuernavaca debido a una diferencia entre la empresa AFFINITAS y el Ayuntamiento.

De acuerdo con el asesor jurídico de la empresa AFFINITAS, empresa que otorgó al Municipio las terminales electrónicas y que realizó la capacitación a los elementos de seguridad vial, explicó que la suspensión del programa fue de manera súbita, por lo que el Ayuntamiento deberá pagar cerca de un millón 600 mil pesos.

Al respecto, la consejera jurídica del Ayuntamiento, Nadia Luz Lara Chávez, dijo que la opción de finalizar el contrato con la empresa se debe a ciertas inconsistencias que presentaban las terminales.

“Ambas partes llegamos al punto de que ya no era conveniente continuar, esto no obsta para que la SEPRAC siga haciendo su trabajo como corresponde, y estamos en la búsqueda de otra opción”, explicó Lara Chávez.

Sin embargo, pese a que la empresa había señalado que se tiene un adeudo por “eficacia”, la consejera argumentó que no hay algún adeudo con respecto al contrato, pues señaló que el Ayuntamiento determinó que no era conveniente requerir esto para el ejercicio de los elementos de Tránsito, por lo que la empresa presentó inconformidades en cuestión de que no se estaba trabajando en las mejores condiciones.

¿Qué pasará con los aparatos?

La empresa había otorgado a Cuernavaca cerca de 90 terminales, por lo que en próximos días se realizará la devolución de éstas.

De acuerdo con Lara Chávez se deben proteger las arcas municipales, por lo que las determinaciones que se toman es para no tener gastos excesivos.













