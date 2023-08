Ayuntamiento clausuró 35 bares en Cuernavaca

El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura mencionó que en la actual administración clausuraron alrededor de 35 bares, cuatro de ellos en avenida Universidad, por venta irregular de bebidas alcohólicas.

Previo al regreso a clases de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el funcionario señaló que continuarán con los operativos para tener un censo de los establecimientos que sí podrán operar con permiso en la zona.

Seguridad Operativo en seis colonias clausura y sanciona bares

"Tendrán que mantener la distancia que mandata la norma para efecto de no transgredir la universidad y ver cuántos establecimientos serán clausurados por no cumplir con esta norma", explicó De la Rosa Segura.

Al ser cuestionado si los bares de avenida Universidad cuentan con licencia de funcionamiento, el secretario señaló que probablemente algunas licencias fueron emitidas en espacios no correspondidos.

"Sí, algunos tienen licencia, pero desafortunadamente fueron concedidas dentro de un espacio que no corresponde, como muchos de los establecimientos que venden alcohol y que no pueden estar cerca de iglesias, mercados o centros educativos. Eso es lo que vamos a verificar... cuántos podrán permanecer dentro del ámbito y que no transgredan la distancia", mencionó De la Rosa Segura.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Los establecimientos irregulares fueron detectados a través de los operativos del Plan Espiral, el cual es aplicado en coordinación con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), normatividad, Protección Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo se realiza para prevenir irregularidades en establecimientos comerciales con venta y consumo de alcohol, los cuales deben de contar con medidas de resguardo para las personas que asistan, así como las conductas de riesgo que se puedan detectar.