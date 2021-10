Autos 'chocolate' son utilizados para delinquir: Consejo Ciudadano

Durante los últimos años en México han estado ingresando una mayor cantidad de autos procedentes de Estados Unidos, mejor conocidos como vehículos “chocolate”, así lo aseguró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica (CCSP) de Morelos, Rafael Rueda Moncalian, quien consideró que esto representa un riesgo para la seguridad.

Y es que la principal característica de estas unidades de transporte, es que no cuentan con documentos para llevar un registro en nuestro país y así conocer si alguna fue robada o si se ocupó en un delito. Sin embargo, de acuerdo con el CCSP, cada vez más, estos coches son utilizados para cometer uno o más delitos en las diferentes Entidades del país.

“La pregunta es cuántos de estos vehículos que han entrado no han sido ocupados para cometer algún delito y Y cuantos de estos vehículos no se encuentran abandonados o desarmados como chatarra”, destacó Rafael al tiempo de mencionar que algunas organizaciones o líderes se dedican a introducirlos.

Mencionó que se conoce que en muchos casos los propietarios originales de estos autos pagan entre cuatro y cinco mil pesos para entrar a territorio nacional pues explicó que el pago para legalizarlos es demasiado caro y muchos optan por pagar a “coyotes”.

“Es mentira que esos autos pertenezcan a un familiar que radica en Estados Unidos, que transita viene a México y lo deja. Quien ya no se lo lleva es porque el auto no está legalizado, ya que en la frontera te dan un pase de entrada y debe regresar con él porque está documentando y no es posible que solo lo vengan a dejar aquí”.

Mencionó que en muchas de las ocasiones se trata de automóviles de modelos pasados que en poco tiempo se convierten en chatarra que dejan abandonados en las calles, por lo que hizo un llamado a las autoridades tanto locales como federales y de migración.

Y es que también con los permisos que aún siguen proliferando del Estado de Guerrero estos autos pueden circular con toda impunidad, ya que este tema no ha podido ser erradicado a pesar de las restricciones que ha puesto la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT).